صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق في الضفة الغربية، عبر اقتحامات ومداهمات وهدم منازل، في عمليات تخللتها اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، في وقت طلبت واشنطن توضيحاً من تل أبيب حول مقتل مواطن لها بالضفة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، بالمتفجرات والجرافات منزلَي الشهيدَين نصر وعبد القادر القواسمي في مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة منطقة راس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، وفرضت طوقاً عسكرياً ومنعت تنقل المواطنين، قبل أن تهدم منزل الشهيد عبد القادر بالجرافات، كما فجرت منزل الشهيد نصر القواسمي.

وكانت قوات الاحتلال أخذت قياسات، منزلَي الشهيدَين عبد القادر ونصر القواسمي، إضافة الى منزل الشهيد حسن قفيشة في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين استشهدوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن اشتباكات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قبل أن تنسحب من المدينة بعد تنفيذ الهدم.

وأشار المراسل إلى انسحاب قوات الاحتلال كذلك من نابلس، بعد اقتحامها واعتقال ثلاثة مواطنين من المدينة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع عمان في المدينة، وحاصرت إحدى البنايات، واعتقلت المواطن عمر أبو شوشة بعد أن فتشت منزله.

وأضافت أن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت منطقة خلة العامود، وشارع الحرية، وأحياء عدة من المدينة، واعتقلت المواطنَين جهاد العكة وإياد العكة من منزليهما.

مداهمات واعتقالات بالضفة

وأفاد مراسل TRT عربي بتصعيد إسرائيلي كبير عبر اقتحام ومداهمة عدة أحياء بمدينة قلقيلية وبلدة عارورة بمدينة رام الله.

كما اعتقلت القوات فجر اليوم الأحد، شابَّين بينهما أسير محرر من مخيمي شعفاط وقلنديا في محافظة القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق عدة في المحافظة، وأطلقت الرصاص باتجاه منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية لوفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي خلايل اللوز، وأبو نجيم شرق بيت لحم، وبلدة الخضر جنوباً، كما اقتحمت مخيم عايدة شمالاً، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين.

واعتقلت القوات كذلك، فجر اليوم، أربعة مواطنين من بلدة ميثلون جنوب جنين، واقتحمت قرى شمال شرق المدينة.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومين أطلقوا النار وقنابل محلية الصنع (أكواع) باتجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، كما فجروا عبوات ناسفة في الآليات العسكرية الإسرائيلية.

هجمات المستوطنين مستمرة

في السياق، شن مستوطنون إسرائيليون السبت عدة هجمات استهدف سكان تجمعات فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوبي الضفة الغربية، مخلفة إصابات وأضرار مادية. ٫

وهاجم مستوطنون تجمعاً لمزارعين فلسطينيين على أراضي بلدة رمّون شرقي رام الله، واعتدوا على السكان فأصابوا اثنَين منهم واعتُقل ثالث بواسطة جيش الاحتلال، وفق رئيس مجلس محلي البلدة إبراهيم سليمان.

وأضاف سليمان: "هاجم مستوطنون تجمعاً تسكنه عائلتين فلسطينيين بهدف سرقة أغنامهم واعتدوا على العائلتَين، فتداعى سكان البلدة لمنع السرقة، لكن سرعان ما اندفع عشرات المستوطنين للمكان على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال إن المستوطنين "استخدموا الهراوات في اعتدائهم وأصابوا مواطنين بجروح واختطفوا مواطناً ثالثاً تبين لاحقاً أنه معتقل لدى الجيش".

مقتل أمريكي برصاص إسرائيلي

في سياق منفصل، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل توضيحات حول مقتل أحد مواطنيها في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تقديم طلب للسلطات الإسرائيلية من أجل تزويدها بمزيد من المعلومات حول مقتل المواطن الأمريكي.

واستشهد المواطن الأمريكي توفيق حافظ حجازي (17 عاماً) الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رام الله وسط ال ضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "توفيق أصيب برصاصة في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن استشهاده".

وعلى الرغم من ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن عملياته العسكرية تستهدف فقط أعضاء حركة حماس، فإنه قتل 369 وأصاب بجروح 3 آلاف و500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.