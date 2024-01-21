سياسة
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فرنسا.. دعوى قضائية ضد نائب بالبرلمان وصف الفلسطينيين بأنهم "سرطان"
تقدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر صابرينا سيبايهي بشكوى قضائية ضد النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم "سرطان".
فرنسا.. دعوى قضائية ضد نائب بالبرلمان وصف الفلسطينيين بأنهم "سرطان"
النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب. / صورة: Reuters
21 يناير 2024

تقدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر صابرينا سيبايهي بشكوى قضائية ضد النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم "سرطان".

وعلى حسابها بمنصة إكس أكدت سيبايهي تقدمها بشكوى للنيابة العامة على خلفية الألفاظ التي تفوه بها حبيب في حديثه لإذاعة "جي" المحلية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت سيبايهي: "من غير المقبول السماح لممثل للشعب، بالتحريض على العنف والكراهية ضد الشعب الفلسطيني".

وشاركت النائبة الفرنسية على حسابها الشكوى التي تقدمت بها للنيابة العامة.

وورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي شنت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 25105 شهداء، و62681 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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