أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين أحدهم ضابط، في معارك جنوب قطاع غزة، الجمعة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن الجيش الإسرائيلي "سُمح صباح اليوم (الأحد) بنشر خبر مقتل المساعد في صفوف الاحتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، (23 عاماً) من بلدة نحاليم".

وتابعت الهيئة أن "سيلفرمان" من الكتيبة 7421 من لواء كرييتي، قُتل الجمعة في معركة جنوب قطاع غزة.

ووقف المصدر نفسه، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بذلك إلى 531 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت هيئة البث بأن في نفس المعركة، أصيب ضابط احتياط من سلاح المدرعات، إضافة إلى مقاتل من الاحتياط من الكتيبة نفسها بجروح خطيرة.

كما أصيب جندي احتياط في الكتيبة 466 بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ولم يكشف الجيش أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الجندي سيلفرمان أو إصابة الثلاثة الآخرين.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه في المعارك منذ بداية التوغل البري بقطاع غزة إلى 195 جندياً وضابطاً.

استهداف مركز قيادة للجيش

بدورها، أعلنت سرايا القدس "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي" استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف هاون في محيط مسجد الشهداء جنوب خان يونس.

كما أكدت سرايا القدس سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس 4 تي" خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

وفي بيان منفصل الأحد قالت إنها قصفت بصواريخ 107 وقذائف هاون تجمعات لجنود وآليات العدو شمال وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.