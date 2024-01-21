أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفاً و105 شهيد و62 ألفاً و681 إصابة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه "في اليوم 107 للحرب الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيداً و293 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واستشهد فلسطينيون وأصيب عشرات فجر الأحد، بعد قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف طيران الجيش الإسرائيلي حي الأمل غرب خان يونس وحي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات بجروح، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت (وفا) أن عدداً من الشهداء سقطوا وأصيب آخرون بعد استهدافهم من قناصة الجيش الإسرائيلي في منطقة الكتيبة جنوب غرب القطاع.

وقالت مصادر صحفية إن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق جباليا، وذكروا أن فرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى موقع القصف.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف جوي على مركبة كانوا يستقلونها بسوق اليرموك، كما استشهدت امرأة وأصيب عدد من السكان في استهداف منزل بحي الزيتون.

من جانبها، أفادت مراسلة TRT عربي بأن 5 فلسطينيين استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ.

وقالت إن مدينة خان يونس تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية في محيط مستشفى الأمل ومستشفى ناصر.

اشتباكات وغارات مكثفة

وتشهد أنحاء شمالي قطاع غزة، اشتباكات متواصلة وقصف كثيف بمدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الفلسطينيين.

فخلال استمرار القصف المدفعي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وسُمع دوي انفجارات في منطقة جباليا إثر الاشتباكات القائمة، تزامناً مع شنّ الاحتلال أحزمة نارية وغارات مكثفة على المنطقة.

وفي السياق، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط في الأطراف الغربية لحي تل الهوى في مدينة غزة، وأطلقت النار والقذائف تجاه المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة.

وأشارت مراسلة TRT عربي إلى ازدياد خطورة الأوضاع الإنسانية وحدوث "مجاعة" في شمال القطاع لعدم وصول قدر كافٍ من المساعدات الاغاثية طوال أسبوع كامل، إذ أعلن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، أن 50 من أصل 1220 شاحنة وصلت إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير، واصفاً بأن عدد الشاحنات الاغاثية "لا يفي بالغرض".

اثنتين من الأمهات تستشهدان كل ساعة

على صعيد آخر، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم.

وأفاد التقرير الأممي بأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب الجارية يزيد ثلاثة أضعاف عدد الذين استشهدوا في الحروب الماضية بين المقاومين وإسرائيل خلال السنوات الـ15 الماضية.

وذكر التقرير أن 70% ممن قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من النساء والأطفال، مشيراً إلى الارتفاع الهائل في حصيلة النساء والأطفال إذ كانوا يمثلون أقل من 14% من الشهداء في الأعمال العدائية الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت منظمة اليونيسف أن نحو 20 ألف طفلاً فلسطينياً ولدوا "في جحيم" الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي "ظروف لا يمكن تصورها"، بينما عبّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقها بشأن عدد "النساء والأطفال" الشهداء، محذرة من صدمة "تستمر لأجيال".

ويتنافى ما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يؤكدون أنهم يحاولون تجنب إحداث إصابات في صفوف المدنيين ويصدرون أوامر إخلاء تهدف إلى إخلاء المناطق من السكان قبل مهاجمتها.