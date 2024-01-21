سياسة
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أفغانستان.. سقوط طائرة ركاب خاصة في ولاية بدخشان
أعلن ذبيح الله أميري، مدير الثقافة والإعلام في بدخشان أن طائرة ركاب هندية سقطت في جبال توبهاكا الواقعة بين منطقتي "كوران- منجان" و"زيباك". بينما أعلنت سلطات الطيران الروسية أن الطائرة في ولاية بدخشان الأفغانية طائرة روسية خاصة وكان على متنها 6 أشخاص.
أفغانستان.. سقوط طائرة ركاب خاصة في ولاية بدخشان
أفغانستان.. سقوط طائرة ركاب خاصة في ولاية بدخشان. / صورة: AA
21 يناير 2024

سقطت طائرة ركاب صباح الأحد، في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وأعلن ذبيح الله أميري، مدير الثقافة والإعلام في بدخشان، في تصريح صحفي، أن طائرة ركاب هندية سقطت في جبال توبهاكا الواقعة بين منطقتي "كوران- منجان" و"زيباك".

وأشار أميري إلى أنه جرى إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث في ساعات الصباح، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق، أعلنت سلطات الطيران الروسية أن الطائرة المنكوبة في ولاية بدخشان الأفغانية روسية خاصة وكان على متنها 6 أشخاص.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأحد، نقلاً عما قالت إنه مصدر "في الخدمات التشغيلية" أن راكبين روسيين كانا على متن طائرة مستأجرة اختفت في أجواء أفغانستان وهي في طريقها إلى موسكو.

وأظهر سجل الطائرة، الذي يحتوي على أسماء جميع من كانوا على متنها ونشره موقع (شوت) الإخباري، أن الطاقم مؤلف من مواطنين روس أيضاً.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الطائرة كانت في رحلة إجلاء طبية من تايلاند إلى موسكو.

وقال محققون روس الأحد، إنهم فتحوا تحقيقاً جنائياً لتحديد أي مخالفة لقواعد السلامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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