كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن إجراء طبيب فلسطيني عملية بتر ساق لابنة أخيه على طاولة المطبخ وبلا تخدير، وذلك بعد إصابتها جراء قذيفة إسرائيلية، ما يبرز الأوضاع الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع وخصوصاً الجرحى والمرضى.

عرضت الصحيفة قصة الطبيب هاني بسيسو، صاحب الخبرة الطويلة في جراحة العظام الذي واجه موقفا صعبا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ اضطر إلى إجراء عملية بتر لساق ابنة أخيه على طاولة المطبخ، بعد إصابتها إثر ضربة قذيفة دبابة إسرائيلية.

وقال الطبيب للصحيفة الأمريكية إنه "أجرى عملية البتر بسكين طبخ عادي، ومقص وإبرة خياطة وبلا أي تخدير".

اضطر بسيسو الذي يبعد منزله عن مستشفى الشفاء نحو خمس دقائق بالسيارة، ولكن قوات الاحتلال منعتهم من الخروج للتحضير للعملية بما توفر لديه من أدوات، وفي غياب مواد التخدير، إذ كان يغسل ما تبقى من ساق عهد (18 عاماً) وهي مستلقية على طاولة المطبخ في دلو مملوء بالماء والصابون، وسط أنين من الألم.

وتداول ناشطون فلسطينيون فيديو لبسيسو وهو يتحدث ويبكي بحرقة في أثناء ذلك "هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني سأبتر ساقها في المنزل؟.. أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟".

ما عانته الشابة بسيسو يسلط الضوء "على الفظائع اليومية التي يواجهها سكان غزة، وسط انهيار نظام الرعاية الصحية في القطاع"، حسب الصحيفة.

"عهد" ليست الوحيدة

عهد واحدة ممن تعرضوا لعمليات بتر جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ أكد أطباء أن كثيراً ممن قُتلوا في القطاع منذ ذلك الحين كان من الممكن إنقاذهم لو تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وفي تصريحات صحفية، قالت عهد بسيسو، وهي مستلقية على السرير بعد عدة أسابيع من البتر، إنها وجدت دبابة إسرائيلية قريبة من منزلها عندما خرجت لالتقاط إرسال للاتصال بوالدها الذي يعيش في الخارج.

وبيّنت أنها دخلت هي وشقيقتها إلى المنزل وأسدلت الستائر تحسباً لتعرضه للقصف، لكن تعرض المبنى للقصف بعد ذلك بفترة وجيزة وأصيبت.

وتابعت أنها فقدت الإحساس بساقها عندما حاول أفراد عائلتها مساعدتها وإخراج الشظايا من جسدها.

وقالت: "أقعدوني على طاولة السفرة (المطبخ)، لم يوجد أي أداة طبية، عمي شاهد الليفة (الاسفنجة) التي ننظف فيها الصحون والكلور أخذهم وأصبح ينظف رجلي. وبتر لي رجلي بدون بنج وبدون أي شيء في المنزل".

عملية عهد لم تكن الوحيدة في القطاع التي تجرى دون تخدير، إذ أكد أطباء للصحيفة أنهم "اضطروا إلى إجراء عمليات بتر، وعمليات جراحية دون تخدير أو تخفيف للألم.. إذ يملأ صراخ المرضى الممرات في أثناء تغيير الضمادات وإزالة الشظايا".

من جهته، شدد ميشيل أوليفييه لاشاريتيه، رئيس عمليات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود على أنه رغم وصول إمدادات جديدة من الأدوية إلى غزة مؤخراً من خلال صفقة توسطت فيها فرنسا وقطر، فإن "بعض الأدوية لا تزال مفقودة.. خاصة مسكنات الألم".

وأضاف أن وصول الأدوية إلى غزة لا يعني وصولها إلى المستشفيات خاصة تلك الموجودة في شمال القطاع، إذ يجب تنسيق عمليات التسليم مع الجيش الإسرائيلي للتنقل في مناطق القتال وسط نقاط تفتيش ناهيك عن انقطاع الاتصالات المتكرر.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) أن ما لا يقل عن 1000 طفل تعرضوا لبتر ساق أو اثنتين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مع خضوع عدد غير معروف من هذه العمليات دون تخدير أو مسكنات للألم.