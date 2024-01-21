بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره العماني سيد بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن فيدان بحث مع البوسعيدي الأوضاع في غزة والقضايا الأمنية الإقليمية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 25 ألفاً و105 شهداء و62 ألفاً و681 إصابة، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.