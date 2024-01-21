سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين في مناطق "درع الفرات" و"نبع السلام" و"بافديك" شمالي سوريا، إضافة إلى تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية في منطقة عملية "المخلب–القفل" شمالي العراق.
الدفاع التركية تعلن تحييد 17 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
الجيش التركي حيد 17 إرهابياً في العراق وسوريا  / صورة: AA
21 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد تحييد 7 إرهابيين شمالي سوريا. وذكرت في بيان أن قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG في مناطق "درع الفرات" و"نبع السلام" و"بافديك".

وأكدت مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية شمالي العراق.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن القوات المسلحة التركية تواصل دك جحور الإرهابيين بمخالبها الفولاذية.

وأكدت تحييد 10 إرهابيين من تنظيم PKK في منطقة عملية "المخلب–القفل" في غارات جوية. كما شددت على مواصلة مكافحة الإرهاب بكل عزم وحزم.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب–القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG.

وطهرت عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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