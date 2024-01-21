أفاد تقرير صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، بأن المسجد الأقصى تعرّض للاقتحام من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي 258 مرة، فيما مُنع رفع الأذان 704 مرات بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، خلال عام 2023.

وجاء في التقرير السنوي للوزارة أن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 258 مرة ومنع رفع الأذان 704 أوقات في الحرم الإبراهيمي، واعتدى على 388 مسجداً في قطاع غزة خلال 2023".

وشهد عام 2023، حسب التقرير، "ازدياداً في عدد المساجد التي تعرضت للانتهاكات نتيجة لما يتعرّض له أهلنا في قطاع غزة من حرب ظالمة كانت نتيجتها فيما يتعلق بالمساجد تعرّض 388 مسجداً للتدمير".

وأوضح أن من بين المساجد المتضررة في غزة "145 (مسجداً) دُمّرت تدميراً كلياً، فيما تعرض 243 مسجداً لتدمير جزئي يحول دون إقامة الصلاة فيها على الشكل المناسب".

أما في الضفة الغربية المحتلة فأشارت الوزارة، إلى تعرّض عدد من المساجد "للاعتداء والتخريب من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال" وبخاصة في الخليل وخلال الاقتحامات المتواصلة لمدينتَي جنين وطولكرم (شمال).

ولفتت إلى أن "سلطات الاحتلال حوّلت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، بخاصة في أعيادهم على مختلف مسمّياتها، واعتدت على المصلين الآمنين فيه، تارة بالضرب وتارة بالاعتقال والإبعاد".

وبيّنت الوزارة أن القوات الإسرائيلية "ضيَّقت على المواطنين الفلسطينيين خلال محاولاتهم دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد العشرات واعتقال الآلاف.