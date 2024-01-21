جددت دول وهيئات دولية دعواتها لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس اعتماد حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لالتزام دولي بحل الدولتين "أساساً لشرق أوسط مستقر"، مجدداً دعوته لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال غوتيريش في جلسة حوارية ضمن فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: "العالم يقف متفرجاً بينما يُقتل ويُشوّه ويُقصف المدنيون، معظمهم من النساء والأطفال، ويُجبرون على ترك منازلهم ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية".

وكرّر دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وعملية تؤدي إلى سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين".

واعتبر أن "هذه الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها الذي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها"، محذراً من أن "خطر حدوث مواجهة شاملة مع لبنان سيكون كارثة كاملة"، وحث على تجنب ذلك "بأي ثمن".

واستدرك: "لكننا بحاجة إلى إيجاد التزام كامل مرة واحدة، وإلى الأبد، أن يطبق المجتمع الدولي حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين أساساً لشرق أوسط مستقر لمصلحة الجميع".

وزير الدفاع البريطاني

من جانبه، أكد وزير وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، أن العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل، معتبراً أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك أمر محبط".

وقال شابس خلال تصريحات صحفية: "إنه من المحبط رفض نتنياهو حل الدولتين"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك حل واضح آخر، والعالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل".

عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا نوغراها منصوري إن بلاده تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وذكر منصوري في تصريحات أن إندونيسيا تؤيد منح العضوية الكاملة لفلسطين، التي تتمتع بوضع دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة.

ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تتمتع بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي، إلى النضال من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

اجتماع وزاري أوروبي

في غضون ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم حل الدولتين رغم تصريح نتنياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".

كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، في بروكسل غداً.

ومن المنتظر أن يجري خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضاً تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

والجمعة، رفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات نتنياهو، المعارضة لقيام دولة فلسطينية.

واعتبر بوريل، في كلمة بجامعة بلد الوليد في إسبانيا أن "إسرائيل، عبر تهرُّبها من إقامة دولة فلسطينية ومحاولة إضعافها، أسست بذلك (حركة) حماس وموّلتها".

وقال: "رغم إصرار إسرائيل على الرفض، نعتقد أن حل الدولتين سيحقق السلام، بضغط من المجتمع الدولي".

ودعا بوريل، العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التشجيع على حل الدولتين.