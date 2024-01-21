سياسة
4 دقيقة قراءة
دعوات دولية واسعة لحل الدولتين وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
جددت دول وهيئات دولية دعواتها لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس اعتماد حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، فيما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
دعوات دولية واسعة لحل الدولتين وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في غزة - تعبيرية / صورة: AA
21 يناير 2024

جددت دول وهيئات دولية دعواتها لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس اعتماد حل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لالتزام دولي بحل الدولتين "أساساً لشرق أوسط مستقر"، مجدداً دعوته لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال غوتيريش في جلسة حوارية ضمن فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا: "العالم يقف متفرجاً بينما يُقتل ويُشوّه ويُقصف المدنيون، معظمهم من النساء والأطفال، ويُجبرون على ترك منازلهم ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية".

وكرّر دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وعملية تؤدي إلى سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين".

واعتبر أن "هذه الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها الذي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها"، محذراً من أن "خطر حدوث مواجهة شاملة مع لبنان سيكون كارثة كاملة"، وحث على تجنب ذلك "بأي ثمن".

واستدرك: "لكننا بحاجة إلى إيجاد التزام كامل مرة واحدة، وإلى الأبد، أن يطبق المجتمع الدولي حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين أساساً لشرق أوسط مستقر لمصلحة الجميع".

وزير الدفاع البريطاني

من جانبه، أكد وزير وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، أن العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل، معتبراً أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك أمر محبط".

وقال شابس خلال تصريحات صحفية: "إنه من المحبط رفض نتنياهو حل الدولتين"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك حل واضح آخر، والعالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الأفضل".

عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا نوغراها منصوري إن بلاده تدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وذكر منصوري في تصريحات أن إندونيسيا تؤيد منح العضوية الكاملة لفلسطين، التي تتمتع بوضع دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة.

ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تتمتع بعضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي، إلى النضال من أجل نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

اجتماع وزاري أوروبي

في غضون ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم حل الدولتين رغم تصريح نتنياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".

كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، في بروكسل غداً.

ومن المنتظر أن يجري خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضاً تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

والجمعة، رفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات نتنياهو، المعارضة لقيام دولة فلسطينية.

واعتبر بوريل، في كلمة بجامعة بلد الوليد في إسبانيا أن "إسرائيل، عبر تهرُّبها من إقامة دولة فلسطينية ومحاولة إضعافها، أسست بذلك (حركة) حماس وموّلتها".

وقال: "رغم إصرار إسرائيل على الرفض، نعتقد أن حل الدولتين سيحقق السلام، بضغط من المجتمع الدولي".

ودعا بوريل، العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التشجيع على حل الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us