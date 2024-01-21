سياسة
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وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية إن حركة حماس لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل لعدة أشهر، إذ لفتت إلى تغيير حماس تكتيكاتها ضد الهجمات الإسرائيلية، وسط فشل الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة.
وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صواريخ جرى إطلاقها من قطاع غزة / صورة: Reuters
21 يناير 2024

ذكرت مصادر في المخابرات الأمريكية أن إسرائيل بعيدة كثيراً عن "تدمير حركة حماس"، رغم قتل جيشها ما بين 20 إلى 30% من مقاتلي الحركة في هجماتها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر في المخابرات الأمريكية, قولها: "إن حماس لديها ما يكفي من الذخيرة لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية لعدة أشهر".

ولفتت الصحيفة إلى أن حماس "تحاول إعادة نشر قوة الشرطة في بعض أجزاء غزة"، في إشارة إلى بعض المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بخاصة في شمال القطاع.

وأشارت إلى تقديرات تتحدث عن مقتل 20 إلى 30% من مقاتلي حماس، "إلا أن هذا المعدل بعيد كل البعد عن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس".

ونقلت الصحيفة الأمريكية اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بعدم تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حماس، رغم الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

ولفتت إلى تغيير حماس تكتيكاتها ضد الهجمات الإسرائيلية، وأن مقاتليها نفذوا عمليات ضمن مجموعات صغيرة، ونصبوا كمائن للقوات الإسرائيلية المهاجمة.

وحتى الأحد، استشهد في غزة 25 ألفاً و105 فلسطينيين وأصيب 62 ألفاً و681، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بنزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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