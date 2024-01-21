سياسة
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وزير الخارجية التركي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي
يغادر وزير الخارجية التركية هاكان فيدان العاصمة أنقرة متوجهاً إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انعقاده في 23 كانون الثاني/يناير، لبحث الأوضاع بالشرق الأوسط بما ذلك القضية الفلسطينية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية تركية.
وزير الخارجية التركي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي
  وزير الخارجية التركية هاكان فيدان يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة / صورة: AA
21 يناير 2024

يغادر وزير الخارجية التركية هاكان فيدان العاصمة أنقرة متوجهاً إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، إن الوزير التركي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انعقاده في 23 يناير/كانون الثاني.

ووفق بيان للخارجية التركية، فإن فيدان سيحضر الاجتماع "حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما ذلك القضية الفلسطينية" الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 23 يناير/كانون الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية على هامش زيارته إلى نيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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