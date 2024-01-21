سياسة
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"مسار موثوق".. السعودية تضع شرطاً وحيداً لتطبيعها مع إسرائيل
قال وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بلاده تشترط لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أن تسلك "مساراً موثوقاً ولا رجعة فيه لإنشاء دولة فلسطينية" بما يضمن استقرار المنطقة، مبيّناً أن هذه الطريقة الوحيدة لذلك.
"مسار موثوق".. السعودية تضع شرطاً وحيداً لتطبيعها مع إسرائيل
فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
21 يناير 2024

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يوجد مسار لا رجعة فيه لإنشاء دولة فلسطينية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقل موقعها الإلكتروني جزءاً منها، أشار الوزير السعودي إلى أن استقرار المنطقة لا يأتي إلا من خلال حل القضية الفلسطينية.

وردّاً على سؤال حول (هل) إذا لم يوجد مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية فلا تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، أجاب بن فرحان: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة.. لذا، نعم، لأننا في حاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".

وسبق أن أكد بن فرحان، خلال جلسة حوارية في منتدى "دافوس" في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أن إسرائيل "لا يمكن أن تنعم بالسلام إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبل أن تشنَّ إسرائيل حربها المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت السعودية تُجري مفاوضات بشأن تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، لكن محللين اعتبروا أن حرب غزة أرجأت المفاوضات بين الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 25 ألفاً و105 شهداء، و62 ألفاً و681 مصاباً، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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