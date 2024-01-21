قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يوجد مسار لا رجعة فيه لإنشاء دولة فلسطينية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقل موقعها الإلكتروني جزءاً منها، أشار الوزير السعودي إلى أن استقرار المنطقة لا يأتي إلا من خلال حل القضية الفلسطينية.

وردّاً على سؤال حول (هل) إذا لم يوجد مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية فلا تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، أجاب بن فرحان: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة.. لذا، نعم، لأننا في حاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".

وسبق أن أكد بن فرحان، خلال جلسة حوارية في منتدى "دافوس" في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أن إسرائيل "لا يمكن أن تنعم بالسلام إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبل أن تشنَّ إسرائيل حربها المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت السعودية تُجري مفاوضات بشأن تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، لكن محللين اعتبروا أن حرب غزة أرجأت المفاوضات بين الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 25 ألفاً و105 شهداء، و62 ألفاً و681 مصاباً، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.