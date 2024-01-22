سياسة
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صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير إسرائيل المقابر في غزة واستخراج الجثث منها
بيّن تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر كثيراً من المقابر في قطاع غزة لمعرفة ما إذا كان الأسرى الإسرائيليون، الذين أُعلن عن موتهم، قد دُفنوا هناك.
صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير إسرائيل المقابر في غزة واستخراج الجثث منها
بذريعة البحث عن الأسرى.. CNN تكشف عن تدمير إسرائيل المقابر الجماعية في غزة / صورة: AA
22 يناير 2024

كشف تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر كثيراً من المقابر في قطاع غزة لمعرفة ما إذا كان الأسرى الإسرائيليون، الذين أُعلن عن موتهم، قد دفنوا هناك.

وقالت الشبكة إن الجيش الإسرائيلي دمَّر ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة، ونشرت في خبرها صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي توثق ذلك.

وأضافت الشبكة أن الجيش الإسرائيلي دمَّر كثيراً من المقابر بالجرافات، وحطّم شواهد القبور واستخرج بعض الجثث خلال العملية البرية في غزة.

وأفردت الشبكة حيّزاً لتصريحات بعض خبراء القانون الذين أكدوا أن التدمير المتعمَّد للمواقع الدينية مثل المقابر وتحويلها إلى أهداف عسكرية، هو انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن تصرفات إسرائيل هذه، قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب".

وأكد أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، أن الجيش حفر بعض القبور في غزة، وقال إن ذلك لمعرفة ما إذا كان الرهائن الإسرائيليون قد دُفنوا هناك.

وادَّعى المتحدث أن حماس تستخدم المقابر لـ"أغراض عسكرية"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي "ليس أمامه خيار سوى استهداف المقابر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، "25 ألفاً و105 شهداء، و62 ألفاً و681 مصاباً"، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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