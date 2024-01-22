أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، "وفاة" عنصرين من قواته البحرية الخاصة فُقدا خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة متجهة إلى الحوثيين في اليمن، بعدما لم تنجح جهود تحديد مكانهما.

كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أفادت في وقت سابق بأن عنصري البحرية اللذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شاركا في 11 يناير/كانون الثاني في عملية صعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب قبالة الصومال ومصادرة مكونات صاروخية عُثر عليها على متنه، وقالت إنها مصنوعة في إيران.

وقالت سنتكوم، في بيان: "يؤسفنا الإعلان أنه بعد بحث مكثف استمر لمدة 10 أيام لم نتمكن من تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين، وجرى تغيير وضع حالتيهما إلى متوفَّيَين".

وأشار البيان إلى انتهاء عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة في البحرية، والبدء بعملية لاسترداد جثتيهما.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الاستيلاء على المكونات الصاروخية بأنها "أول مصادرة لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة قدمتها إيران للحوثيين منذ بدء هجماتهم على السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

وفي ذلك الشهر، بدأ الحوثيون استهداف السفن "المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر"، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن الحوثيون المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافاً مشروعة لهم وواصلوا تنفيذ هجمات على السفن.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على أهداف في اليمن في وقت سابق هذا الشهر، واستهدفت عدداً من الصواريخ التي قالت واشنطن إنها كانت معدَّة للإطلاق وتشكل تهديداً للسفن المدنية والعسكرية.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد سنتكوم: "حزينون على فقدان اثنين من محاربي القوات البحرية الخاصة، وسنكرم إلى الأبد تضحياتهما".

ويمرّ نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادةً عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وفق خبراء.