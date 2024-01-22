مع استمرار الغارات وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع، الاثنين، إلى 25 ألفاً و295، بالاضافة إلى 63 ألف مصاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، أنه في اليوم الـ108 للحرب، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيداً و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

استهداف المراكز الآمنة المزعومة

يأتي ذلك قيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادّعى أنها آمنة وارتكب مجزرة خلّفت كثيراً من الشهداء.

وأوضح أن الجيش قصف مراكز إيواء: جامعة الأقصى، والكلية الجامعية، ومدرسة خالدية، ومدرسة المواصي، ومدرسة الصناعة، في خان يونس بشكل مباشر وباستخدام طائرات الاستطلاع والمدفعية.

وأدى القصف، حسب المكتب الإعلامي، إلى ارتقاء كثير من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين الذين لجؤوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال أنها آمنة.

وحمَّل المكتب إسرائيل كامل المسؤولية عن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني خصوصاً بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء، كما حمّل المسؤولية للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن "نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

غارات منذ الفجر

شنّت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، فجر الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة ومحيط خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن بعد المئة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما سبّب دماراً كبيراً في المكان، وإصابة كثير من المواطنين.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإطلاق طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتَي خان يونس ورفح، جنوبيّ قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية إطلاق طائرة مُسيَّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" النار على الأهالي في منطقة المواصي، غرب خان يونس، ومحيط مجمع ناصر الطبي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في محيط جامعة الأقصى، غرب خان يونس، وسط شهادات عن إصابة مبنى الإدارة بالرصاص. وتؤوي الجامعة عدداً كبيراً النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة.

وقصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان، جنوبيّ خان يونس، وسوّى المنازل بالأرض.

وأفاد مراسل TRT عربي باندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، الاثنين، في محيط مجمع ناصر الطبي.

وأشار إلى تفاقم أزمة الجوع التي تَسبَّب بها الاحتلال شمال قطاع غزة، موضحاً أنه "كان من المقرَّر أمس (الأحد) وصول شاحنات محملة بالدقيق، لكن بمجرد اجتيازها مكان آليات الاحتلال فتحت رشاشاتها باتجاه المواطنين المتجمعين في انتظارها، ما دفع سائقي الشاحنات إلى تركها والهرب من الرصاص".

كان 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وسيدة قد وصلوا ليل الأحد/الاثنين، إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.

واستهدفت طائرات الاحتلال شرق حي التفاح والدرج في قطاع غزة بالقصف.

كما نُقل عدد من الجرحى من خان يونس إلى المشفى الكويتي برفح لتلقي العلاج.

الهلال الأحمر فقد الاتصال مع طواقمه

من جهته رصد الهلال الأحمر الفلسطيني دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، مؤكداً أنه فقد الاتصال كلياً مع طواقمه في خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة المحاصَر تسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.