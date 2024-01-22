عقد وفد من البرلمانيين الأتراك، اجتماعاً مع ممثلي منظمات مجتمع مدني في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة سبل مكافحة التمييز ضد الجالية المسلمة والتركية.

وانعقد الاجتماع، الأحد، في مقر القنصلية العامة التركية لدى باريس بحضور أعضاء من لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.

واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني خلال الاجتماع حالات التمييز ضد المسلمين والأتراك، والصعوبات في أداء العبادات والتعليم.

كما تطرقوا إلى الكتابات المناهضة للمسلمين التي استهدفت المساجد في فرنسا خلال العام الماضي.

وأكدت رئيسة اللجنة دريا يانق، النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لوكالة الأناضول، أن تركيا تولي أهمية لمتابعة الممارسات التي يعانيها المسلمون وتُعد مناهضة للإسلام.

وأوضحت أن اللجنة تسعى للمساهمة في حل مشكلات الجالية التركية والمسلمة في فرنسا.

وتضم لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي نواباً من الحزب الحاكم وآخرين من أحزاب المعارضة.