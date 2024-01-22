أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أن جثة أحد جنوده خلال معارك 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما زالت محتجزة داخل قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضَب، إن "الرقيب شاي ليفنسون، الذي صُنّف على أنه من ضمن الأسرى داخل قطاع غزة، قُتل خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما زالت جثته محتجزة في قطاع غزة".

بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 532، فيما أصيب 2659 عسكرياً، وفق بيانات متلاحقة للجيش الإسرائيلي.

والأحد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين أحدهم ضابط، في معارك جنوبيّ قطاع غزة الجمعة.