سياسة
1 دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز جثة أحد جنوده في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جثة أحد جنوده خلال معارك 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما زالت محتجَزة داخل قطاع غزة. بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 532، فيما أصيب 2659 عسكرياً.
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز جثة أحد جنوده في غزة منذ 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز جثة جندي بغزة من قتلى 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AA
22 يناير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أن جثة أحد جنوده خلال معارك 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما زالت محتجزة داخل قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضَب، إن "الرقيب شاي ليفنسون، الذي صُنّف على أنه من ضمن الأسرى داخل قطاع غزة، قُتل خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما زالت جثته محتجزة في قطاع غزة".

بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 532، فيما أصيب 2659 عسكرياً، وفق بيانات متلاحقة للجيش الإسرائيلي.

والأحد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين أحدهم ضابط، في معارك جنوبيّ قطاع غزة الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us