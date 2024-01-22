أكدت الولايات المتحدة استمرار المفاوضات حول الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضمن صفقة جديدة، فيما نفى مسؤول أمريكي التوصل إلى اتفاق قريب بهذا الشأن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في مقابلة مع شبكة NBC الأميركية، إن مفاوضات الأسرى تشكّل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، مؤكداً أن محادثات التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة متواصلة، "لكن دون ملامح واضحة".

وأشار المتحدث إلى أن المنسق الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار الدوحة الأسبوع الماضي من أجل التباحث في هذا الشأن، فيما قال موقع أكسيوس الأميركي، إن ماكغورك سيزور القاهرة والدوحة الأسبوع الجاري لدفع مفاوضات الإفراج عن الأسرى.

ووسط خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في قطاع غزة، تشهد المدن الإسرائيلية كثيراً من المظاهرات والاعتصامات التي تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى وعودة ذويهم المحتجزين في غزة ووقف الحرب على القطاع.

وتظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في ميدان باريس بمدينة حيفا، كما بدأ أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم.

إحاطة الموساد

إلى ذلك، من المرتقب أن يقدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الاثنين، إحاطة إلى مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن التقدم في صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن رئيس الموساد ديفيد برنياع، سيشارك في مجلس الحرب، مساء الاثنين، لتقديم معلومات عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس من شأنها بلورة صفقة جديدة.

وفيما تبدو إدارة جو بايدن مقتنعة بأن التوصل لصفقة بشأن الأسرى سيقود لوقف الحرب على قطاع غزة، وفق موقع أكسيوس الأميركي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن رفضه القاطع شروط حماس لصفقة تبادل أسرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت شروط حركة حماس التي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها بقطاع غزة لإبرام صفقة تبادل.

ويبرر نتنياهو هذا الرفض بأن هذه الشروط تهدد أمن إسرائيل، وأن الضغط العسكري كفيل بجعل حماس توافق على صفقة تبادل أسرى بشروط إسرائيلية.

إلى ذلك، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، دعمه لأي اتفاق مع المقاومة الفلسطينية "مهما كان مؤلماً" ويُفضي في النهاية إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ورأى لبيد، في تصريحات أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إخراج المحتجزين من غزة "خطوة أولى للقضاء على حركة حماس"، على حد تعبيره، مضيفاً أنه أكد لنتنياهو شخصياً دعمه الاتفاق "حتى لو كان ثمنه وقفاً لإطلاق النار".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقلّ، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلندياً، وفلبيني واحد، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، هم 71 أسيرة و169 طفلاً.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.