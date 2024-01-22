انسحب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، معلناً تعليق حملته الانتخابية وتأييده ترشيح دونالد ترمب.

وأعلن ديسانتيس، قراره مساء الأحد، بعد أن كان أبرز منافسي ترمب على بطاقة ترشح الحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ونشر السياسي الجمهوري ديسانتيس مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس، معلناً تعليق حملته للانتخابات الرئاسية.

وقال إنه يريد إعطاء فرصة أخرى للرئيس السابق دونالد ترمب، معتبراً أن الأخير يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف: "من الواضح أن الغالبية من أصوات الجمهوريين تريد أن تمنح ترمب فرصة أخرى. لقد وقّعت على تعهّد بدعم المرشح الجمهوري، وسوف أحترم هذا التعهد".

واستبعد ديسانتيس إمكانية فوزه في الانتخابات، مشيراً إلى إنه "لذلك لا يمكن أن يطلب من أنصاره مزيداً من الوقت والموارد".

وفي عدة استطلاعات رأي أوائل 2023، أظهر ديسانتيس تفوقاً على ترمب لكنّ شعبيته آخذةٌ في التراجع منذ عدة أشهر بسبب الاستراتيجية المعيبة لحملته وافتقاره الواضح للمرونة في تعامله مع الناخبين فيما يتعلق بشؤون الحملة، فضلاً عن سيطرة ترمب القوية حتى الآن على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية.

ويعني انسحاب السياسي الجمهوري أن سفيرة البلاد السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، هي الآن آخِر منافس بمقدوره حرمان ترمب من فوزٍ بسباق الترشح للرئاسة.

جاء القرار قبل يومين من الانتخابات التمهيدية التالية المقرر إجراؤها في ولاية نيو هامبشاير.

وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو/حزيران 2024.

وفي يوليو/تموز وأغسطس/ آب يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن استطلاعات الرأي بولاية ميشيغان تشير إلى أن هناك مصاعب يواجهها الرئيس الحالي جو بايدن، تجعل إعادة انتخابه في خطر.

وذكرت الصحيفة أن الصراع في غزة أدى إلى نفور بعض الناخبين الشباب والأمريكيين العرب في ميشيغان، وأن استطلاعات الرأي تُظهر أن ترمب يكتسب الدعم بين الناخبين السود.

وقالت أيضاً إن نشطاء الحزب الديمقراطي يشيرون إلى وجود تحالف متعدد الأعراق لدعم الفلسطينيين في غزة، ويشعرون بالقلق من أن الصراع المطول قد يضر بفرص بايدن للظفر بالسباق الرئاسي.