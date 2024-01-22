يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة، الاثنين، مع نظيريهما الإسرائيلي والفلسطيني، لبحث آفاق تحقيق سلام دائم بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوات لحل الدولتين.

وأثار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، غضب إسرائيل عندما اتهمها بأنها "أنشأت" و"موّلت" حركة حماس بهدف تقويض احتمال قيام دولة فلسطينية.

وأكد بوريل أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة هي في "فرض حل الدولتين من الخارج".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولاً مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ولاحقاً وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.

كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون أيضاً مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفه بشأن النزاع في غزة في ظل رفض داعمين أقوياء لإسرائيل، مثل ألمانيا، مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار الذي تقدمت به دول مثل إسبانيا وأيرلندا.

ووضع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شروطاً عامة لـ"اليوم التالي" لانتهاء الحرب الحالية في غزة، رافضين أي احتلال اسرائيلي طويل الأمد وداعين إلى إنهاء حكم حماس وإعطاء دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

"رقصة باليه معقدة"

ويعتقد التكتل المكوّن من 27 دولة، كما الولايات المتحدة، أن إنشاء دولة فلسطينية يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان سلام دائم.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، تحدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفض أي سيادة فلسطينية محتملة، قائلاً إن بلاده يجب أن تحافظ على سيطرتها الأمنية على غزة.

واستبعد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أي توقعات بحدوث اختراقات في "رقصة الباليه المعقدة" للدبلوماسية، الاثنين.

وقال: "الفكرة هي إجراء نقاش كامل مع جميع المشاركين، الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، لتبادل وجهات النظر ومحاولة فهم مواقف الجميع بشكل أفضل".

وأدى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير المسبوق في الشدة والنطاق في تاريخ إسرائيل، إلى إعلان الدولة العبرية الحرب وإطلاق حملة عسكرية لا هوادة فيها على القطاع المحاصر أسفرت حتى الآن عن استشهاد 25105 أشخاص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة.

مهمة البحر الأحمر

وقبيل بدء المناقشات، فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على ستة أشخاص لتمويلهم حماس.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على قائمة "الإرهاب" على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مواجهة العنف المتصاعد في أنحاء المنطقة، قدّمت دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع دعماً مبدئياً لإرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة في حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين.

وتضمن العرض ارسال ثلاث فرقاطات وتفويضها الدفاع عن السفن دون مهاجمة الحوثيين على اليابسة كما يفعل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، هذه المهمة، لكن لا يُتوقع إقرارها قبل الشهر المقبل.

وأبدت هولندا وألمانيا وبلجيكا استعدادها للمساهمة بسفن حربية لهذه المهمة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقلّ، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 25 ألفاً و105 شهداء، و62 ألفاً و681 مصاباً، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.