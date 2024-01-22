دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي ألف مسجد وعشرات المدافن في غزة، واغتال أكثر من 100 داعية، وذلك منذ بدء الحرب المدمرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القطاع.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان، مساء الأحد، أن عدد المساجد التي جرى تدميرها بشكل كلّي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدَّر بنحو 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن عمليات الاغتيال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفظون.

كما دمّرت قوات الاحتلال عشرات المقابر ونبش جنوده القبور، متجاوزةً حدود الإنسانية والقوانين الدولية، حسب ما جاء في البيان.

وأفادت وزارة الأوقاف بأن مقابر الطوارئ في محافظات غزة قد امتلأت تماماً، مما أدى إلى عدم وجود مساحة للدفن، واضطرارهم إلى دفن الشهداء في الأماكن العامة مثل الأرصفة وداخل المنازل والأسواق والمدارس وأفنية المستشفيات.

الحملة الدينية طالت الكنائس

وأكدت الوزارة أن الاحتلال دمّر في إطار حملته الدينية، كنيسة الروم الأرثوذكس وعدة مرافق إدارية ولجان زكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة دعم الأمة العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية، داعيةً كل حر وشريف إلى الوقوف بمسؤولياته تجاه إخوانه في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة، أسفرت حتى الأحد، عن استشهاد 25 ألفاً و105 فلسطينيين، وإصابة 62 ألفاً و681 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وسط دمار هائل للمنازل والبنية التحتية، وفقاً لتقارير فلسطينية ودولية.