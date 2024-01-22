تعيش الأسواق في قطاع غزة حالة لم يسبق أن واجهتها طوال الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة، مع استمرار تردِّي الأوضاع الاقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمرّ لليوم الثامن بعد المئة توالياً.

ولم تسلم أسواق القطاع التي لم تتعرض للقصف الإسرائيلي، من فقدان البضائع الأساسية والثانوية، بل تعاني نقص المستهلكين، وما بقي من سلع في تلك الأسواق، فإن تراجع المعروض الحادّ أدّى إلى ارتفاع أسعارها مع استمرار إغلاق معبرَي كرم أبو سالم ورفح.

وتأثرت الأسواق بما تضمّ من محالّ تجارية تبيع المواد الغذائية، والحلويات والبقوليات والملابس وبسطات الخضراوات والفواكه وغيرها، جرّاء تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس ذلك سلباً على التُّجار وحركات البيع والشراء.

وبسبب ضعف المعروض، ارتفعت أسعار السلع الرئيسة في قطاع غزة، فعلى سبيل المثال، يُباع لتر البنزين إن توفر بـ10 دولارات، مقارنة مع 1.7 دولار قُبيل الحرب.

في حين يبلغ سعر كيس الطحين زنة 25 كجم 200 دولار، صعوداً من 21 دولاراً قُبيل الحرب، وهو أيضاً سلعة نادرة، بسبب إغلاق المعابر التجارية كافة مع القطاع.

كذلك ارتفعت أسعار المواد الأساسية كالأرز والسكر والحليب وزيت الطهي بشكل غير مسبوق، في ظل عدم توفر أي دخل لدى المواطن الغزي خصوصاً النازحين، وتراجع المعروض وتوقف توزيع المساعدات الإنسانية.

وإلى جانب مئات السلع الأساسية الأخرى التي ارتفعت أسعارها، يشتكي المواطنون هذا الغلاء، في ظلّ عدم تلقِّي قطاعات واسعة رواتبها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واقتصار الصرف على سلف مالية بسيطة.

على الجانب المصري من معبر رفح مع قطاع غزة، تصطفّ مئات الشاحنات المحمَّلة بالموادّ الغذائية، انتظاراً للسماح لها بالدخول إلى القطاع وإفراغ حمولتها من مساعدات قدّمَتها دول ومنظمات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

ولا يتجاوز عدد الشاحنات الداخلة يوميّاً 100 شاحنة، مقارنة مع متوسط 600 شاحنة قُبيل الحرب، ما يعني أن السلع الواردة تمثّل أقل من 17% من احتياجات غزة قُبيل الحرب.

وتعيش مدينة غزة والشمال حصاراً مشدَّداً منذ بداية التوغل العسكري الإسرائيلي البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وخرجت جميع المشافي والمراكز الطبية عن الخدمة وأُخليَت قسراً الرئيسية منها كمجمع الشفاء ومستشفى القدس وغيرهما.

وتمنع إسرائيل دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والموادّ الغذائية من دخول غزة والشمال، إلا بكميات محدودة لا تكفي باحتياجات السكان هناك، ما فاقم الأوضاع المعيشية.

وبعد 108 أيام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خلفت حتى أحدث حصيلة منشورة الأحد 25 ألفاً و105 شهداء و62 ألفاً و681 إصابة، معظمهم أطفال ونساء.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية دماراً هائلاً في المباني السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.