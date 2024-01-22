دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، إلى فتح تحقيق مستقل حول تورط الجيش الإسرائيلي في مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بغاز سام ألقاه داخل أحد الأنفاق، شمال قطاع غزة.

وحسب هآرتس فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ،"رد بشكل مراوغ" على هذه الاتهامات وقال إنه "من غير الممكن تحديد مَن قتل الرهائن الثلاثة".

جثث داخل نفق

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "في 14 ديسمبر/كانون الأول، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا جثث 3 إسرائيليين اختُطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، إضافةً إلى ثالث مدني".

وأضافت: "بعد نحو شهر، سلّم الجيش لعائلاتهم التقرير الطبي وتقريراً عن كيفية العثور على الجثث، وتثير هذه الأمور أسئلة صعبة ومثيرة للقلق وتتطلب توضيحات أمام الرأي العام".

وأشارت إلى أن "هذه الأسئلة أُثيرت بكل خطورتها من الدكتورة معيان شيرمان، والدة رون"، التي اتهمت جيش بلادها بـ"قتل ابنها عندما ضخ الغاز السام إلى النفق، الذي كان فيه المحتجزون وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس"، على حد تعبيرها.

وكتبت شيرمان عن ابنها في منشور على فيسبوك: "رون قُتل بالفعل، ليس من حماس، ولا برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلاً عمداً، قصف بالغاز السام".

وأضافت أن "ابنها اختُطف بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش وهذه الحكومة الفاسدة".

من جهته، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، على هذه الاتهامات بالقول إنه "من غير الممكن تحديد مَن قتل الرهائن الثلاثة"، مضيفاً: "لا يمكننا أن ننكر أو نؤكد أنهم قُتلوا بسبب الاختناق أو الخنق أو التسمم أو آثار هجوم الجيش الإسرائيلي أو عمل حماس".

تساؤلات وتحقيق

وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن هذا الرد المراوغ كان يهدف إلى إسكات النقاش وإثارة الشكوك حول ادعاءات العائلة، دون إنكارها مباشرةً أو الدخول في شجار مع الأهل الثكالى".

وتساءلت الصحيفة: "هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدم مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا استُخدم، فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هل تؤخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟".

وشدّدت هآرتس قائلةً: "يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من هيئة خارجية تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل.

وبادلت حماس عشرات من المحتجزين مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي، ويتعلق الأمر، حسب إعلام عبري، بـ105 مدنيين من المحتجزين بينهم 81 إسرائيلياً و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً هم: 71 أسيرة و169 طفلاً.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 108 أيام، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الاثنين، "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.