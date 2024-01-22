سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | أردوغان يطالع باتصال مرئي مهام رائد الفضاء التركي بالمحطة الدولية
اطَّلع الرئيس رجب طيب أردوغان، في اتصال مرئي مع رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي بالمحطة الدولية، على مهامه العملية في إطار التجارب العلمية بمختلف المجالات، خصوصاً صناعة الدفاع، متمنياً له النجاح في مهمته.
شاهد | أردوغان يطالع باتصال مرئي مهام رائد الفضاء التركي بالمحطة الدولية
أردوغان يُجري اتصالاً مع رائد الفضاء التركي بالمحطة الدولية / صورة: AA
22 يناير 2024

اطلع الرئيس رجب طيب أردوغان، على مهام رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي الموجود في محطة الفضاء الدولية، متمنياً له النجاح في مهمته.

جاء ذلك في اتصال مرئي عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" أجراه أردوغان مع غزر أوجي، اليوم الاثنين.

وأكد أردوغان في الاتصال أن هذه المهمة الفضائية فتحت أبواب مرحلة جديدة في مشاريع تركيا المتعلقة بالفضاء. وتمنى النجاح لغزر أوجي، الذي يجري أبحاثاً علمية في محطة الفضاء الدولية، ولفريق مهمة "أكسيوم ميشن 3".

وخاطب أردوغان رائد الفضاء التركي قائلاً: "ألهمت أمتنا بأكملها وبخاصة الأطفال والشباب بهذه المهمة العظيمة.. كنت لنا أول رائد فضاء، ولكن لن تكون الأخير".

وأكد أردوغان أن تركيا احتلت مكانتها بين الدول التي تجري مهمات فضائية مأهولة، مضيفاً أن هذه المهمة ستزيد من اهتمام الأطفال والشباب بالفضاء بشكل أكبر.

بدوره، أعرب غزر أوجي عن فخره بتمثيل تركيا في مهمة "أكسيوم ميشن 3"، وحمل علم بلاده إلى محطة الفضاء الدولية مع دخول الجمهورية التركية قرنها الثاني.

وأطلع غزر أوجي الرئيس أردوغان على مهامه التي سيؤديها في إطار التجارب العلمية بمختلف المجالات، خصوصاً صناعة الدفاع.​​​​​​​

وباشر رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، الاثنين، تجاربه العلمية في محطة الفضاء الدولية التي وصل إليها السبت.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، ذكرت وكالة الفضاء التركية أن غزر أوجي باشر تجاربه العلمية التي كانت مقررة في إطار بعثة علوم الفضاء التركية.

واستهل رائد الفضاء التركي تجاربه العلمية بدراسة حول بعض النباتات المعرضة للإجهاد المِلحي.

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء، هُم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ووصلت الكبسولة محطة الفضاء الدولية، السبت، في حدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us