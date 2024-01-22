اطلع الرئيس رجب طيب أردوغان، على مهام رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي الموجود في محطة الفضاء الدولية، متمنياً له النجاح في مهمته.

جاء ذلك في اتصال مرئي عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" أجراه أردوغان مع غزر أوجي، اليوم الاثنين.

وأكد أردوغان في الاتصال أن هذه المهمة الفضائية فتحت أبواب مرحلة جديدة في مشاريع تركيا المتعلقة بالفضاء. وتمنى النجاح لغزر أوجي، الذي يجري أبحاثاً علمية في محطة الفضاء الدولية، ولفريق مهمة "أكسيوم ميشن 3".

وخاطب أردوغان رائد الفضاء التركي قائلاً: "ألهمت أمتنا بأكملها وبخاصة الأطفال والشباب بهذه المهمة العظيمة.. كنت لنا أول رائد فضاء، ولكن لن تكون الأخير".

وأكد أردوغان أن تركيا احتلت مكانتها بين الدول التي تجري مهمات فضائية مأهولة، مضيفاً أن هذه المهمة ستزيد من اهتمام الأطفال والشباب بالفضاء بشكل أكبر.

بدوره، أعرب غزر أوجي عن فخره بتمثيل تركيا في مهمة "أكسيوم ميشن 3"، وحمل علم بلاده إلى محطة الفضاء الدولية مع دخول الجمهورية التركية قرنها الثاني.

وأطلع غزر أوجي الرئيس أردوغان على مهامه التي سيؤديها في إطار التجارب العلمية بمختلف المجالات، خصوصاً صناعة الدفاع.​​​​​​​

وباشر رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، الاثنين، تجاربه العلمية في محطة الفضاء الدولية التي وصل إليها السبت.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، ذكرت وكالة الفضاء التركية أن غزر أوجي باشر تجاربه العلمية التي كانت مقررة في إطار بعثة علوم الفضاء التركية.

واستهل رائد الفضاء التركي تجاربه العلمية بدراسة حول بعض النباتات المعرضة للإجهاد المِلحي.

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء، هُم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ووصلت الكبسولة محطة الفضاء الدولية، السبت، في حدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.