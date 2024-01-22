دعت جامعة الدول العربية، الاثنين، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، دعت إليه فلسطين، وترأسته المغرب.

ودعا القرار "مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب "الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة".

اجتماع الاتحاد الأوروبي

وجاء اجتماع القاهرة قبيل اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.

ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضاً، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

ترحيب فلسطيني

في السياق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، وجود "إجماع دولي" على إقامة دولة فلسطين، مشيراً إلى "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال اشتيه، خلال اجتماع حكومته في رام الله: "الحراك الدولي حول خيار حل الدولتين مهم، ونقول إن على العالم ألا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو وحكومته الرافضة حل الدولتين".

وأوضح: "نعلم بوجود إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين".

وشدد: "على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوّت من أجل فلسطين دولةً عضواً في الأمم المتحدة".

بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالحراك السياسي الدولي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأفادت الخارجية، في بيان، بأنها ترحب مجدداً بالجهود والمواقف الإقليمية والدولية التي تشدد على الضرورات الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وحذرت من "تجاهل الحاجة الملحة والأولوية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب ومجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية قبل كل شيء".

ومنذ 108 أيام، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الاثنين "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.