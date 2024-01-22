تراجعت حركة السفر الجوي من وإلى إسرائيل في الشهرين الأخيرين من عام 2023 في ظل الحرب التي يشنُّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق سلطة المطارات الإسرائيلية، سجلت حركة الذهاب والقدوم، خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، تراجعاً بمتوسط 75% على أساس سنوي بفعل الحرب على غزة.

وذكرت سلطة المطارات في تقرير، أمس الأحد، أن عدد المسافرين زاد بنسبة 19.2% في كامل 2023، مقارنة بـ2022.

وأشارت إلى أن حركة المرور من وإلى إسرائيل تراجعت بنسبة 78% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، وبنسبة تراجع سنوي 71% في ديسمبر/كانون الأول.

في السياق، أوضحت سلطة المطارات أن عدد الركاب عبر شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال" ارتفع بنسبة 32.5% إلى 5.5 مليون مسافر في 2023، بحصة بلغت 26.3% من إجمالي المسافرين.

وطوال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفعت حركة الركاب في إسرائيل بنسبة 38.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.1 مليون مسافر.

ومع وقف جميع شركات الطيران الأجنبية تقريباً رحلاتها من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، استأنفت شركات، مثل لوفتهانزا، رحلاتها، بينما أعادت شركات أخرى جدولة رحلاتها خلال الفترة المقبلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 25 ألفاً و295 شهيداً، و63 ألف مصاب، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.