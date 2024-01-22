سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تقصف جنوب لبنان بقذائف فسفورية.. و"حزب الله": مقتل اثنين من عناصرنا
استهدف الجيش الإسرائيلي منازل في جنوب لبنان مستخدماً القذائف الفسفورية، فيما أعلن "حزب الله" استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية، مؤكداً مقتل اثنين من عناصره في المواجهات.
إسرائيل تقصف جنوب لبنان بقذائف فسفورية.. و"حزب الله": مقتل اثنين من عناصرنا
تصاعد دخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحولة وكفر كلا وطلوسة بمحافظة النبطية، لبنان في 21 يناير 2024. / صورة: AA
22 يناير 2024

شنَّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، هجوماً بالمدفعية، وغاراتٍ جويةً على مبانٍ سكنية في عدة بلدات وقرى جنوب لبنان باستخدام قذائف فسفورية، فيما أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية.

وأفاد الحزب، في بيان، بأن عناصره استهدفت "قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج (قبالة بلدة رامية اللبنانية) ‌‏بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابة مباشرة".‏

كما أعلن الحزب في وقت سابق اليوم، أن عناصره استهدفت "تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان، ‌‏بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابة مباشرة".

وذكر الحزب، فجر اليوم، أنه صدَّ هجوماً لقوات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية "كانت تنوي ضرب أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد مقتل عنصر ثانٍ من أفراده في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 166 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 108 أيام، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى صباح الاثنين "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us