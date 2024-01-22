شنَّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، هجوماً بالمدفعية، وغاراتٍ جويةً على مبانٍ سكنية في عدة بلدات وقرى جنوب لبنان باستخدام قذائف فسفورية، فيما أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية.

وأفاد الحزب، في بيان، بأن عناصره استهدفت "قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج (قبالة بلدة رامية اللبنانية) ‌‏بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابة مباشرة".‏

كما أعلن الحزب في وقت سابق اليوم، أن عناصره استهدفت "تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان، ‌‏بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابة مباشرة".

وذكر الحزب، فجر اليوم، أنه صدَّ هجوماً لقوات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية "كانت تنوي ضرب أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد مقتل عنصر ثانٍ من أفراده في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 166 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 108 أيام، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى صباح الاثنين "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.