أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مستمر بقتال الفصائل الفلسطينية في شمال ووسط قطاع غزة، وسط حديث وسائل إعلام عبرية عن سحب عدد من قوات الجيش من شمال القطاع إلى الضفة الغربية.

وأضاف الجيش، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية "تواصل القتال في قطاع غزة"، مشيراً إلى "توجيه الجنود طائرة للقضاء على مسلحين في وسط قطاع غزة، كانوا متربصين بالمنطقة".

وتابع البيان: "في شمال قطاع غزة، رصدت القوات خلية مسلحين، رد الجنود بإطلاق النار وقضوا على مسلح واحد، ثم وجهوا طائرة تابعة لسلاح الجو لتقضي على بقية المسلحين".

وأشار أيضاً إلى تدمير الطائرة الإسرائيلية "المبنى العسكري الذي تحركت منه الخلية"، حسب البيان.

نقل القوات إلى الضفة الغربية

في غضون ذلك، كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي "قرر تقليص حجم قواته في غزة ونقل بعضها إلى الضفة الغربية لتحل مكان قوات نظامية من الجيش هناك".

وقال الموقع إن "رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي قرر أن تغادر القوات المقاتلة قطاع غزة، وتُنقل إلى المهام العملياتية (العسكرية) في الضفة الغربية، لتحل محل قوات الجنود النظاميين المتمركزة هناك".

ولم يحدد الموقع الإخباري أي تفاصيل حول القوات التي نُقلت من غزة إلى الضفة الغربية أو أسباب هذا القرار، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحريك "يهدف لمنح، القوات التي تعمل فترات طويلة في الضفة الغربية على خلفية التوترات الأمنية الجارية، فترات راحة".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مؤخراً أن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب، التي تقضي بالانتقال من القصف الكثيف إلى قصف يستهدف أهدافاً بعينها في قطاع غزة.

بدوره، أشار موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إلى أن "لواء غولاني لم يعد موجوداً في غزة" بعد سحب الفرقة.

من جهة ثانية، نقل موقع "واللا" عن مسؤولين كبار في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي (تشمل قطاع غزة) -لم يُسمِّهم- قولهم إن "القتال في خان يونس سيتوسع، وإن تدمير البنية التحتية بأكملها سيستغرق وقتاً".

وأضاف الموقع: "زعم الجيش الإسرائيلي أن العمليات القتالية في خان يونس، وتستمر منذ شهر ونصف الشهر، تُنفَّذ بطريقة لم تحدث من قبل".

استئناف مفاوضات الأسرى

في السياق، رجَّح إعلام عبري التوجُّه إلى استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بضغط أمريكي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية، لم تُسمِّها، أن "الأيام المقبلة قد تشهد استئناف المفاوضات لإطلاق سراح مخطوفين في ظل الضغوطات التي يمارسها الوسطاء".

وأضافت المصادر أن "واشنطن تضغط على إسرائيل باتجاه دفع صفقة تبادل قدماً من خلال تصوُّر مفادُه أن خطوة من هذا القبيل قد تسهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزز الحوار في مرحلة ما بعد الحرب".

والأحد، كانت القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمِّهم، قولهم إن "الطرفين (إسرائيل وحماس) يقتربان من بعضهما في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين".

وأضافوا: "ليس من المؤكد أن مثل هذه الصفقة يمكن تحقيقها، لكن علينا أن نحاول، حماس لن توافق على إطلاق سراح جميع المختطفين".

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين أقامت مساء الأحد خيمة اعتصام خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، حيث تنوي البقاء في المكان لحين التوصل إلى صفقة للإفراج عن أقاربهم، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

كان نتنياهو أشار في بيان، مساء الأحد، إلى أنه يرفض "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضاً قاطعاً.

وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وإخراج قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وإبقاء حماس على سدة الحكم"، وفق تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 25 ألفاً و295 شهيداً، و63 ألف مصاب، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.