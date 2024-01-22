سياسة
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الضفة.. 25 معتقلاً جديداً يرفعون حصيلتهم منذ 7 أكتوبر إلى 6195
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيّاً في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الاعتقالات التي نفّذها الاحتلال بالضفة إلى 6195 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وَفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير.
الضفة.. 25 معتقلاً جديداً يرفعون حصيلتهم منذ 7 أكتوبر إلى 6195
آليات إسرائيلية مشاركة في حملة اعتقالات طالت عشرات بطولكرم / صورة: AA
22 يناير 2024

ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 6195 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 25 فلسطينيّاً ليلة الاثنين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن "هذه الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

وأضافت الهيئة والنادي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "منذ مساء أمس (الأحد)، وحتى صباح اليوم الاثنين 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على مختلف محافظات الضفة في جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس ورام الله والقدس والخليل وأريحا، وفق المؤسستين.

في السياق، ذكر مراسل TRT عربي، سامر رويشد، أن قوات الاحتلال داهمت خلال نهار الاثنين بلدات طوباس وكوبر وكفر صور ودورا وكفر عين وعدداً من القرى والبلدات المختلفة بالضفة الغربية.

ورافقت حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واعتداءات بالضرب المبرح، وتخريب واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 370 فلسطينيّاً وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.

وخلفت الحرب على غزة حتى الاثنين 25 ألفاً و295 شهيداً، و63 ألف مصاب، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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