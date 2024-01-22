سياسة
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"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أهالي محتجزين في غزة يقتحمون اجتماعاً بالكنيست
اقتحم أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة اجتماع لجنة المالية بالكنيست، حاملين لافتات كُتب عليها "لن تجلسوا هنا وهُم هناك"، فيما أخبرهم رئيس اللجنة، موشيه غافني، أن موقفه وموقف جميع الأعضاء هو أن "تحرير الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".
"لن تجلسوا هنا وهم هناك".. أهالي محتجزين في غزة يقتحمون اجتماعاً بالكنيست
أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون اجتماع لجنة برلمانية / صورة: AA
22 يناير 2024

أكدت وسائل إعلام عبرية اقتحام أهالي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، الاثنين، اجتماع لجنة المالية البرلمانية بالكنيست، مطالبين بالتحرك الفوري للإفراج عن أبنائهم من غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أفراد عائلات المختطفين اقتحموا جلسة اللجنة المالية بالكنيست، ولوَّحوا بلافتات كُتب عليها "لن تجلسوا هنا وهُم هناك"، ودعَوا أعضاء الكنيست إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أقاربهم.

وأوضحت الهيئة أن رئيس اللجنة، موشيه غافني رد على المقتحمين بقوله: "موقفي وموقف جميع الأعضاء قلته مع رئيس الوزراء، إن تحرير الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".

لكن موقف غافني لم يُرضِ الأهالي، فطالبوه بالتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والضغط عليه لإعطاء قضية الأسرى أولوية.

وأبلغ غافني المقتحمين من أهالي الأسرى: "سأتحدث مع رئيس الوزراء وأقول إن هذا هو موقف (حزب) يهودوت هتوراة (اليميني المشارك في الحكومة)".

والأحد، أقامت عائلات الأسرى خياماً على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وذلك لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن أهالي 15 أسيراً في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت الصحيفة أنه "سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلَيْن اثنين عنها إلى الاجتماع".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شنَّت، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل.

وخلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، بادلت "حماس" 105 مدنيين محتجزين لديها، بينهم 81 إسرائيليّاً و23 مواطناً تايلانديّاً وفلبينيّاً واحداً، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينيّاً من سجون إسرائيل.

وتذكر تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين إسرائيليين أن نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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