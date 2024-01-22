سياسة
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بعد رفض متتابع.. نتنياهو يخرج بـ"مبادرة إسرائيلية" لتبادل الأسرى مع حماس
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، عن "مبادرة إسرائيلية" لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك وسط الحديث عن خلافات داخل الحكومة بشأنهم، وتمسك نتنياهو بعدم وقف إطلاق النار.
بعد رفض متتابع.. نتنياهو يخرج بـ"مبادرة إسرائيلية" لتبادل الأسرى مع حماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تل أبيب / صورة: Reuters
22 يناير 2024

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "مبادرة إسرائيلية" تتعلق بتبادل الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو جاءت خلال لقائه ممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتبه، الاثنين.

وأكد نتنياهو لعائلات الأسرى الإسرائيليين، وفق البيان، عدم وجود اقتراح حقيقي مقدم من حركة "حماس" بهذا الشأن.

وأضاف: "أقول ذلك بأقصى وضوح أستطيعه، لأن أشياء كثيرة غير صحيحة تعذبكم. على النقيض، توجد مبادرة من طرفنا، ولا أفصح عن تفاصيلها".

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن سبل إعادة الأسرى من غزة، ورفض نتنياهو كثيراً مقترحاتٍ تُعرض من جهات مختلفة، وذلك لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".

وأمس الأحد، أقامت عائلات الأسرى خياماً على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأسرت حماس في هجوم شنَّته على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما لا يقل عن 239 شخصاً.

وبادلت الحركة 105 مدنيين محتجزين لديها، بينهم 81 إسرائيليّاً، و23 مواطناً تايلانديّاً، وفلبينيّاً واحداً خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينيّاً من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلاً).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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