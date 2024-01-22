قالت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن ما أورده ضابط كبير بالجيش عن مقتل 8 أطفال إسرائيليين رُضّع في كيبوتس "بئيري" خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير صحيح.

ونقلت صحيفة "هآرتس" تصريحات عن متحدث باسم كيبوتس (مستوطنة) "بئيري" (لم تسمِّه)، الأحد، نفى خلالها تلك المزاعم.

وكشف المسؤول أنه "قُتل ما يقرب من 100 شخص في كيبوتس بئيري، وعانى المجتمع من مئات الحوادث المفجعة في ذلك السبت الأسود على مدى الأشهر الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بالرهائن".

وأوضح: "مع ذلك، فإن حوادث مثل مقتل 8 أطفال (رُضّع) أو ناجية من المحرقة تُدعى جينيا، لم تحدث".

وذكرت الصحيفة أن "المقدم جاي باسون، نائب قائد لواء كفير، ادّعى أن 8 أطفال رُضّع قُتلوا في الحضانة، وأن إحدى الناجيات من المحرقة (الهولوكوست) تُدعى جينيا قُتلت أيضاً".

وقالت نافية ما أورده باسون: "هذه الحوادث الموصوفة في المقابلة مع (القناة 14) الإسرائيلية، التي بُثت مساء السبت، لم تحدث قط".

وأشارت إلى "عدم وجود ناجية من المحرقة تُدعى جينيا في بئيري".

ونقلت "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي تعليقه حول هذه الادعاءات: "سيجري التحقيق في الأحداث المعنية وفحصها. لم توجد نية لوصف واقع لم يحدث، ونحن نعتذر إذا شعر أي شخص بالإهانة.. سنضع الأمور في نصابها الصحيح ونوضح لجميع القادة المعنيين بالجهد الإعلامي".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنَّت حركة حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، استعادت منهم تل أبيب نحو 105 في صفقة تبادل وهُدنة مؤقتة مع المقاومة الفلسطينية استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.