شهدت شوارع المدن الفرنسية، يوم الأحد، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجاً على قانون الهجرة الجديد الذي سنَّته حكومة ماكرون في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف تنظيم عملية الهجرة والسماح بترحيل المهاجرين في حال إخلالهم بالقانون.

ومنذ نجاح الحكومة الفرنسية في تمرير القانون من البرلمان، وهو يلقى انتقادات واسعة من السياسيين والنشطاء، الذين اعتبروه نصّاً "عُنصريّاً" ويمثل إذعاناً لمشروع اليمين المتطرف، بالتضييق على المهاجرين والإجهاز على مكتسباتهم الحقوقية والاجتماعية.

احتجاجات ضد "القانون العنصري"

وشهد يوم الأحد تنظيم نحو 160 مسيرة على التراب الفرنسي، شارك فيها ما يزيد على 150 ألف معارض لقانون الهجرة، حسب الهيئات التي شاركت في الاحتجاجات، التي من بينها نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وأحزاب سياسية وجمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين.

وقلّصت وزارة الداخلية الفرنسية تقديراتها لهذا العدد، مُقرّة بمشاركة 75 ألف مُحتجٍّ في كامل تراب البلاد، وخرج 16 ألفاً منهم في العاصمة باريس وحدها.

وتأتي هذه الاحتجاجات على بُعد أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قراره النهائي بشأن قانون الهجرة، الذي من المقرر أن يصدر في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بسحب القانون، معتبرين إياه "انتصاراً لأيديولوجيا اليمين المتطرف"، وأن حكومة ماكرون أذعنت لهذه الأيديولوجيا. وقالت مانون أودري، النائبة الأوروبية عن حركة "فرنسا الأبية"، التي شاركت في الاحتجاج بباريس: "إنه القانون الأكثر عنصرية والأكثر معاداة للمهاجرين في بلادنا منذ عقود"، حسب ما ذكرت صحيفة "ليبيراسيون".

ونقلت ذات الصحيفة الفرنسية، عن أحد المحتجّين، قوله: "أنا مذهول، أشعر بالعار لكوني فرنسيّاً في هذه اللحظة (...) أصبح الأمر يأخذ منعطفاً سيئاً. نحن نعيش في أوقات مظلمة".

وخلال المسيرة التي نُظمت في مارسيليا، صرّح فتحي بو عروة، المدير الإقليمي السابق لجمعية "القس بيير" الخيرية، قائلاً: "قانون الهجرة قد تكون له عواقب وخيمة للغاية، خصوصاً في مرسيليا (...) حيث كثير من المهاجرين يعملون في مطاعمنا أو شركاتنا، وهم جزء من الحياة اليومية، لدرجة أنه من غير المقبول طردهم".

ومن جانبه، قال أحد المشاركين في المظاهرة بمدينة نيم: "إن هذا القانون يُضعف ركائز ديمقراطيتنا بهذه النبرة اليمينية المتطرفة.. لقد أصبح عدم التظاهر أمراً خطيراً للغاية، لكون ذلك سبيلنا الوحيد (لإبراز صوتنا) بعد التصويت، وبالتالي يجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة".

وكانت هذه الاحتجاجات استجابة لنداء أطلقته 201 شخصية عامة فرنسية، بينهم سياسيون ومثقفون وفنانون. ويعتبر هذا النداء أن القانون "كُتب بإملاء من مروّجي الكراهية" وهو "ينسف أركان ميثاقنا الجمهوري الموروث ويهاجم الحقوق الأساسية التي أعلنها الدستور"، ومن خلال ذلك "فإننا جميعاً، فرنسيين وأجانب، نجد أنفسنا مهددين".

في مواجة الإمبريالية الفرنسية!

وكانت هذه الاحتجاجات فرصة بالنسبة للمناصرين للقضية الفلسطينية، مهاجرين كانوا أم فرنسيين، أن يذكِّروا بالإبادة المستمرة في غزة وينددوا أيضاً بدعم حكومة ماكرون لإسرائيل، معتبرين أن القضيتين تتقاطعان في كونهما ناتجتين عن أصل واحد، هو النزعة الإمبريالية الفرنسية.

بدوره، قال الناطق باسم جمعية "فلسطين ستنتصر"، توم مارتان، في تصريحاته لـTRT عربي: "بالنسبة لجمعيتنا، يجب فهم النضال الجاري ضد قانون الهجرة أيضاً باعتباره جزءاً من النضال ضد الإمبريالية الفرنسية، التي تدعم سياسيّاً واقتصاديّاً الكيان الصهيوني، الذي بدوره يقود حملة حقيقية من الإبادة الجماعية في غزة".

وشدد مارتان على أنه "في هذا السياق، توجد ضرورة لتشكيل جبهة مضادة للعنصرية والإمبريالية لربط هذه النضالات ومواجهتها!".

وفي حديثها لـTRT عربي، أوضحت ألبرتا نور، عضو فصيل "القبضة المرفوعة" الطلابي اليساري التابع لحزب "الثورة الدائمة"، موقف حزبها المناهض للعنصرية والصهيونية.

وقالت ألبرتا: "لقد كنا حاضرين في مجموعة مناهضة للعنصرية وللصهيونية، لأننا نرى ضرورة توحيد النضال ضد الإبادة الجماعية في غزة والنضال ضد قانون الهجرة في فرنسا، ذلك لأن كليهما يمثلان استمراراً للسياسات الإمبريالية، من جهة سياسة الإمبريالية الفرنسية التي تدعم دولة إسرائيل، ومن جهة أخرى، الإمبريالية الفرنسية التي تطارد وتتعقب المهاجرين".

وأضافت المناضلة الفرنسية: "بالنسبة إلينا، فقانون الهجرة يمثل تجسيداً لمشروع عنصري وكره للأجانب من جانب حكومة ماكرون، ويأتي ذلك وسيلة للانتقام من النضال الطبقي الذي حدث في السنوات الأخيرة، سواء في مواجهة إصلاح نظام التقاعد أو انتفاضة الضواحي الشعبية"، بالتالي "حضورنا كان أيضاً لإرسال إشارة إلى الحكومة في ما يتعلق بهذا الهجوم الرجعي الذي تمارسه".

ما الذي يرفضه الفرنسيون في القانون؟

ويأتي قانون الهجرة بحزمة جديدة من التضييقات على حقوق التجنيس والإقامة بالنسبة للمهاجرين، كما يُصادر عدداً من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية لهذه الفئة مثل الإعانات العائلية، ويشرع الترحيل وسحب الجنسية.

ومن بين المستجدات التي أتى بها القانون المذكور تقييده الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، إذ يجب على الأجانب العاطلين عن العمل إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل، وتُخفض المدة إلى 30 شهراً بالنسبة للعاملين. بالمقابل، كان في ما مضى يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات بشكل فوري.

ويُلغي القانون المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، ويقيد الحصول على تصريح إقامة "الأجنبي المريض". كما يشدد شروطَ لمّ الشمل العائلي، إذ أصبح على المتقدّم بطلبه أن يثبت إقامته على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ18 شهراً سابقاً)، مع ضرورة وجود مصدر دخل كافٍ ومنتظم، كما رُفع الحد الأدنى لسن الزوج الراغب في لمّ شمل العائلة إلى 21 عاماً.

وبموجب النص، أصبح يمكن للسلطات الفرنسية فرض التوقيع على "عقد التزام احترام مبادئ الجمهورية" من أجل منح تصريح الإقامة للأجانب، كما سيصبح من المفروض على الطلبة الراغبين في الدراسة بفرنسا تأدية مبلغ مالي ضماناً لعودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة الدراسة.

وبالإضافة إلى هذا، قد يجري تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. ويعتبر القانون الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقَب مرتكبُها بغرامة قدرها 3750 يورو مع المنع من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، وقد يجري ترحيل الآباء الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى ضرر كبير للمهاجرين غير الأوروبيين في فرنسا، إذ سيتأثر بها نحو 700 ألف شخص، بينهم 210 آلاف من الأطفال. وحسب محللين، فقد ترفع هذه الإجراءات معدل الفقر في أوساط المهاجرين من 58% إلى 66%، ومعدل الفقر المدقع من 22% إلى 39%.