أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثي)، يحيى سريع، الاثنين، استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة".

وذكر سريع، في بيان متلفز: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن أمريكية من نوع (أوشن جاز) (OCEAN JAZZ) في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة".

وأكد أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وشدد على "استمرار القوات المسلحة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفت سريع إلى "الاستمرار في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني على اليمن، من خلال استهداف مصادر التهديد كافة في البحرين الأحمر والعربي".

الجيش الأمريكي ينفي

في المقابل، نفى الجيش الأمريكي، شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية (أوشن جاز) في خليج عدن.

وأفادت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان "تقرير الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة أوشن جاز محض افتراء".

وأوضحت: "استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سُفنَ شحنٍ بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة، منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر،

ومنذ نحو 10 أيام، يشنُّ تحالف، تقوده الولايات المتحدة من حين إلى آخر، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الاثنين 25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.