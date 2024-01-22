قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في قطاع غزة للمرة العاشرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس" أن القطاع يشهد أطول انقطاع للاتصالات، ما عزز "الشعور بالعزلة" داخله بسبب انقطاع التواصل بين سكانه والعالم.

وأوضحت "أونروا" أن انقطاع الاتصالات عطَّل الاستجابة الإنسانية، وحدّ من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال" انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ 7 أكتوبر.

وفي المرات التسع الماضية، كانت خدمات الاتصال تنقطع عن غزة في فترات تتراوح بين عدة ساعات وخمسة أيام، وهي أطول فترة قطع جرى تسجيلها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وشركة الاتصالات الفلسطينية أكبر مزوّد لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى صباح الاثنين "25 ألفاً و295 شهيداً، و63 ألف مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.