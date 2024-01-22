هدد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بشنّ تل أبيب عملية عسكرية واسعة النطاق في عمق لبنان تستهدف إبعاد جماعة "حزب الله" عن الحدود، على حد قوله.

وقال غانتس، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، الاثنين، إنه ناقش مع وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة غير محددة المدة، "تطورات الحرب في غزة، واحتمال التصعيد على الحدود الشمالية".

وتابع غانتس: "أكدت له أننا نقترب من مرحلة سيتعيّن علينا فيها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية، من أجل إزالة التهديد ضد مواطنينا وإبعاد حزب الله عن البلدات (الإسرائيلية) على الحدود".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب نظيره الفرنسي، إنه "حتى لو وقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن تفعل بالمثل حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني على الحدود".

وأضاف غالانت وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "إسرائيل تفضّل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي، لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان عبر الوسائل العسكرية أيضاً".

دعوات لضبط النفس

في غضون ذلك، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لضبط النفس بعد هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً سكنيّاً بحي المزة وسط دمشق.

وذكر دوجاريك، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن الهجمات تسببت في مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وأضرار بالمباني السكنية، مشيراً إلى وجود منشآت تابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

وأكد سلامة موظفي الأمم المتحدة، معرباً عن قلقه من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، قائلاً: "نذكّر جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس".

والسبت، أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، بأن إسرائيل شنَّت هجوماً استهدف منزلاً سكنيّاً بحي المزة وسط دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع عدد قتلى عناصره جراء هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق إلى 5 عناصر.

وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته الوكالة الرسمية "إرنا"، أن 5 مستشارين عسكريين قُتلوا جراء الهجوم، واصفاً إياهم بـ"مستشارين عسكريين ومدافعين عن الأضرحة في سوريا".