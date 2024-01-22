سياسة
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"تهديد للعلاقات".. مصر ترفض حديث إسرائيل عن احتلال ممر فيلادلفيا
أصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بياناً أكد أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا يعتبر تهديداً للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وفي نفس الوقت قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
"تهديد للعلاقات".. مصر ترفض حديث إسرائيل عن احتلال ممر فيلادلفيا
 محور فيلادلفيا يمتد من البحر الأبيض المتوسط ​​شمالًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبًا على طول الحدود المصرية مع غزة بطول 14 كيلومتراً. / صورة: Reuters
22 يناير 2024

أكدت مصر، مساء الاثنين، أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن "الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة".

وأضاف أن تلك "المزاعم والادعاءات الباطلة تشمل وجود عمليات تهريب أسلحة ومتفجرات وذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".

وطالب البيان "الحكومة الإسرائيلية بأن تُجري تحقيقات جادة داخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها احتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر".

وذكر البيان: "هنا يجب التأكيد الصارم أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية، فمصر فضلاً عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة المحاصَر تسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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