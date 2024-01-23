أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الثلاثاء تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جوية جديدة، بدعم من 4 دول، على 8 أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن قالت إن الجماعة تستخدمها "لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وقال بيان للقيادة الأمريكية على منصة إكس إن الضربات نُفّذَت الاثنين "في نحو الساعة 11:59م (بتوقيت صنعاء)"، و"بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا"، وإنها تأتي "كجزء من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار والانشطة غير القانونية في المنطقة".

وأوضح المصدر أن الأهداف شملت "أنظمة صواريخ وقاذفات وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار ومنشآت تخزين"، مشيراً إلى أنها "منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي تُنفَّذ في إطار عملية حارس الازدهار".

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن القوات الأمريكية والبريطانية شنّت مساء الاثنين سلسلة غارات استهدفت عدداً من المحافظات اليمنية.

وقال موقع أنصار الله التابع للحوثيين: "شنّ العدوان الأمريكي-البريطاني سلسلة غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات"، موضحاً أن "أربعاً من هذه الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية، فيما استهدفت أربع غارات أخرى منطقة الحفا في مديرية السبعين (بصنعاء) ".

كما أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "طيران العدوان الأمريكي-البريطاني شن غارتين على منطقتَي الجند والبرح في محافظة تعز (جنوب غرب)"، كما استهدفت غارة أخرى "مديرية رداع" في محافظة البيضاء (وسط).

ومساء الاثنين أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية "مناسبة".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وذلك "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، فيما يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة من حين إلى آخر غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، منذ نحو 10 أيام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الاثنين 25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.