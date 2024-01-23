سياسة
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إعلام أمريكي: إسرائيل تقترح صفقة للإفراج عن كل المحتجزين مقابل هدنة شهرين
نقلت وسائل إعلام عبرية وأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب اقترحت على حماس هدنة مؤقتة لشهرين مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.
إعلام أمريكي: إسرائيل تقترح صفقة للإفراج عن كل المحتجزين مقابل هدنة شهرين
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب / صورة: AFP
23 يناير 2024

قالت وسائل إعلام عبرية وأمريكية إن إسرائيل قدَّمت مقترحاً لحركة حماس يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار يستمر لشهرين، مقابل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، أن تل أبيب قدمت المقترح عبر الوسيطين القطري والمصري.

بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن تل أبيب انتهت من صياغة مبادئ صفقة مكوَّنة من 3 إلى 4 مراحل، تتضمن تغيير انتشار الجيش في قطاع غزة والانسحاب من بعض المناطق دون إنهاء الحرب.

وينصّ الاقتراح الإسرائيلي، وفقاً لأكسيوس، على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

أما في المراحل اللاحقة فيجري الإفراج عن النساء العسكريات، ثم عن الرجال المدنيّين الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيراً عن جثامين الرهائن.

وفي إطار الخطة يتعيّن على إسرائيل وحماس الاتّفاق مسبقاً على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم مقابل كلّ محتجز يطلَق سراحه، وذلك وفقاً للفئة التي ينتمي إليها المحتجَز، ومن ثم الاتفاق على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرَج عنهم، حسب أكسيوس.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين فإن ثمة أكثر من 130 محتجزاً ما زالوا في غزة، وإن كثيراً من المحتجزين قُتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أو الأسابيع اللاحقة من الحرب.

وتتضمن الصفقة، وفق الموقع، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث تخرج من المناطق السكنية الرئيسية، والعودة التدريجية للفلسطينيين إلى المناطق التي نزحوا منها شمال القطاع.

ووفق المسؤولين الإسرائيليين، فإن العمليات العسكرية ستنخفض في العدد والكثافة بعد الشهرين، إذا ما وافقت حماس على الصفقة.

وأشار أكسيوس إلى أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، يزور هذا الأسبوع كلاً من مصر وقطر.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال " قد قالت، الأحد، إنّ الولايات المتحدة ومصر وقطر تحاول إقناع إسرائيل وحماس بالاتفاق على إطلاق سراح الرهائن خلال فترة 90 يوماً مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت، حتى الاثنين، 25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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