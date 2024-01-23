ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر فجر الثلاثاء، منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ)، وهي موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة بالصين.

وأوضح مركز شبكات الزلازل في الصين (CENC) في بيان، أن الزلزال وقع في قضاء فوشي الذي يبعد عن مركز مدينة أكسو 140 كيلومتراً.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 22 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ووقعت هزات ارتدادية متعددة سجلت أشدها 5.3 درجة.

وشعرت بالزلزال عدة دول مجاورة أبرزها كازاخستان وأوزبكستان.

وأكدت قنوات تليفزيونية في الهند إلى أن العاصمة نيودلهي التي تبعد نحو 1400 كيلومتر من مركز الزلزال، شهدت حدوث هزات أرضية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة سنجان الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، ومركزه بلدة " آقيول"، الساعة (18.09) بتوقيت غرينتش.

وفي بيانها الأول، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 7.0 درجات وقع في قيرغيزستان و مركزه "قيزل- صو"، ثم قامت لاحقًا بتعديل مركز الزلزال إلى بلدة "آقيول" في الصين.

وذكر وزير حالات الطوارئ في قيرغيزستان، بوبك أجيكيف، في بيانه على حسابه على موقع التواصل أنه لم تسجل أضرار أو خسائر في الأرواح في أنحاء البلاد نتيجة الزلزال الذي وقع في الساعة 00.09 بالتوقيت المحلي.

ولم تعلن السلطات الصينية حتى اللحظة ما إذا كان الزلزال خلف خسائر بشرية أو مادية، فيما رجّح المعهد الأمريكي للجيوفيزياء احتمالية سقوط ضحايا.

وقال المعهد في تقريره: "يُرجَّح أن تكون الأضرار جسيمة، ومن المحتمَل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

ووقع هذا الزلزال الثلاثاء غداة حصول انزلاق أرضي في جنوب غربيّ الصين أدّى إلى طمر عشرات الأشخاص ومقتل ثمانية على الأقلّ.

وأدّى زلزال ضرب شمال غرب الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى مقتل 148 شخصاً وتشريد آلاف في مقاطعة قانسو، مخلّفاً أكبر حصيلة للقتلى في الصين منذ عام 2014 عندما لقي أكثر من 600 شخص حتفهم في مقاطعة يونان جنوب غربيّ البلاد.