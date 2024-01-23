أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 24 جندياً وضابطاً إسرائيلياً في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في يوم وُصف بأنه الأصعب في إسرائيل والأثقل حصيلة في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ الحرب البرية بالقطاع.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، عن ملابسات مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً في مخيم المغازي وسط القطاع، مشيراً إلى أن مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في ندوة صحفية، الثلاثاء، في تل أبيب، إن عملية انتشال جثث القتلى والجرحى من الجنود والضباط وسط القطاع استمرت حتى صباح الثلاثاء.

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الحصيلة الثقيلة في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار في مبنيين وانهيار ثالث على قوات إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادثة وقعت على خلفية "تفخيخ الجنود مبنيين في مخيم المغازي بقطاع غزة، أطلق على أثر هذه العملية عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين"، حسبما نقلت هيئة البث العبرية.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، المعارك الدائرة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالقاسية، وذلك خلال إعلانه مقتل 13 ضابطاً وجندياً.

يوم صعب على إسرائيل

وعدَّ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تلك الأخبار "صعبة على التحمل بإضافة أسماء مزيد من جنودنا إلى لائحة القتلى"، وذلك في منشور له على منص إكس.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مقتل جنود وضباط إسرائيليين، الثلاثاء، بأنه "صباح صعب ومؤلم، وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، إن ما حصل "أخبار مفجعة، ونتعهد بأن لا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى"، على حد تعبيره، أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، فقال معلقاً: "صباح صعب للغاية ومقتل 21 عسكرياً في قطاع غزة ثمن باهظ جداً".

المقاومة تواصل المعارك

في السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت، صباح الثلاثاء، بوابلٍ من قذائف الهاون تمركزاً لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المسكر الغربي بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السرايا إنها فجّرت دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، في محيط الحي الياباني، غربي خان يونس.

كانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق أن مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل بخان يونس، كما نشرت مشاهد قالت إنها لعملية الاستحكام المدفعي على تجمعات وجنود وآليات "العدو" في المحافظة نفسها.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف جرافة من نوع "دي 9" بقذيفة "تاندوم"، غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما قالت الكتائب إن الطيران الإسرائيلي قصف دبابة تابعة له وسحقها بمن فيها بعد أن استهدفتها "القسام" في أثناء تصديها لقوة إنقاذ حاولت سحبها.

وغرب المدينة، استهدف مقاتلو "القسام" أفراد قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح، كما استهدفت الكتائب دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلنت "القسام" استهداف مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية بقذيفة ترادفية أوقعتها بين قتيل وجريح غرب غزة، إضافةً إلى قنص جندي، جنوب غربي المدينة.

وقالت الكتائب إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد غرب مدينة خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت أرقام رسمية عبرية، الاثنين، ارتفاع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 535 بينهم 200 قُتلوا في غزة منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في 27 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق (الاثنين)، أعلن الجيش أن جنود لواء "كفير" غادروا مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء الأحد، "لرفع الجاهزية، وجرى استبدال قوات أخرى بهم".

كان الجيش قد أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب كثير من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف.

ومنذ 109 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الاثنين، "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.