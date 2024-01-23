واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها مناطق وبلدات في الضفة الغربية، في حين أفادت "هيئات شؤون الأسرى" بارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 6220.

وقال مراسل TRT عربي، إبراهيم خلف، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت حملات الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في مختلف مدن الضفة الغربية، إذ أكد اعتقال 25 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مداهمات في الخليل وبيت لحم ورام الله، حيث دارت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين.

كما ذكر أن الاحتلال شن حملة اعتقالات ودهْم في نابلس وقلقيلية وجنين، في حين شيّع فلسطينيون جثمان فتى استشهد، الاثنين، برصاص الاحتلال في بلدة عرابة بجنين.

ولفت مراسلنا إلى أن ذلك يأتي وسط تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة وفي ظل استمرار الضغط على الحواجز العسكرية، وإقامة بوابات ونقاط تفتيش لإعاقة التنقل بين مدن الضفة.

ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين

في غضون ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك، ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين ألأول الماضي إلى 6220.

وقالت المؤسستان: "إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

ووفق المؤسستين، "رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

إصابة واعتقال امرأة

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الرصاص الحي صوب امرأة عند مستعمرة "بسغوت" شرق مدينة البيرة، قبل أن تعتقلها.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مستوطنة "بسغوت"، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تُعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها.

تواصل المداهمات

وفجر الثلاثاء، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامها بلدة اليامون، غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وحاصرت القوات الإسرائيلية أحياء في البلدة وداهمت عدة منازل بحثاً عمّن تصفهم بالمطلوبين لديها.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع عدة إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مراسل TRT عربي بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار العشوائي على الشبان خلال اقتحام بعض مناطق الضفة، مشيراً إلى مداهمة القوات عدة منازل بطولكرم، واعتقال عائلة أسير محرَّر، للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

وفي بلدة حلحول، شمالي الخليل، أكدت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين في اعتداء بالضرب من قوات الاحتلال، إحداهما في الرأس نُقلت إلى أحد مستشفيات الخليل والأخرى نُقلت إلى مستشفى في حلحول.

كما تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب (18 عاماً) في بلدة عراق بورين قرب نابلس، جرى نقله إلى المستشفى.

فيما أوضحت "وفا" أن شاباً أُصيب بشظايا في رأسه خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة البيرة (وسط).

كما أشارت إلى إصابات نتيجة الضرب خلال اقتحام الاحتلال قرية حوسان، غرب بيت لحم (جنوب).

اعتداءات متواترة للمستوطنين

إلى ذلك، أضرم مستوطنون النار في معرض للسيارات بقرية بيتين، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال عزيز حامد مالك المعرض، إن "مجموعة من المستوطنين أحرقوا معرضه الواقع في بلدة بيتن القريبة من رام الله".

وأشار إلى أن الحريق "أسفر عن وقوع أضرار في 12 مركبة، موضحاً أن خسائره وصلت إلى نحو 180 ألف دولار أمريكي".

وتأتي الحادثة في إطار اعتداءات متواترة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

اقتحام باحات المسجد الأقصى

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن عشرات المستعمرين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.