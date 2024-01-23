سياسة
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مكتب أممي: إسرائيل تمنع وصول 3 بعثات إغاثية من كل 4 إلى قطاع غزة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل منعت 3 من كل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة، رغم الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع.
مكتب أممي: إسرائيل تمنع وصول 3 بعثات إغاثية من كل 4 إلى قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة وصول البعثات الإغاثية إلى قطاع غزة / صورة: AFP
23 يناير 2024

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل منعت 3 من كل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة.

وأوضح "أوتشا" عبر حسابه على منصة إكس أن إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من عام 2024 رغم الحاجة الماسة إليها في القطاع.

وأضاف: "منعت القوات الإسرائيلية وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة".

وفي وقت سابق ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع عام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني الجاري).

وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة، في الوصول إلى وجهاتها شمال وادي غزة.

وحذر المكتب الأممي من أن نقص الوقود اللازم للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يزيد المخاطر الصحية والبيئية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت، حتى الاثنين، "25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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