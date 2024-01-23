ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى أكثر من 200 قتيل، بينهم 167 مقاتلاً من حزب الله، قضوا خلال التصعيد المندلع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وفصائل فلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن حزب الله، الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصره في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، معتبراً في بيانات متفرقة أن كلاً منهم "ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ويرتفع بذلك عدد قتلى حزب الله في لبنان، وفق بيان له، إلى 167 قتيلاً منذ بداية المواجهات على الجبهة اللبنانية.

كما أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، الاثنين، بمقتل أحد عناصرها "خلال مهمة جهادية في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى"، وفق بيان لها.

ويرتفع عدد قتلى "القسام" في لبنان إثر ذلك إلى 6 قتلى منذ بداية المواجهات على الجبهة اللبنانية.

وبذلك، ارتفع عدد القتلى الإجمالي في جنوب لبنان إلى نحو 203 قتلى استناداً إلى بيانات نعي حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، إضافةً إلى مصادر رسمية ومحلية.

وإلى جانب ذلك، قُتل 30 مدنياً بينهم 3 أطفال و3 صحفيين ومُسعِفان، وجندي في الجيش اللبناني، إضافةً إلى قيادي في حماس و6 عناصر من كتائب القسام - فرع لبنان.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت حركة حماس اغتيال إسرائيل نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، و6 آخرين بينهم 2 من قادة كتائب القسام و4 من كوادر الحركة، بقصف مُسيّرة استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وإلى جانب القتلى في جنوب لبنان، نعى حزب الله 16 مقاتلاً ينتمون إليه قال إنهم قضوا بنيران إسرائيلية في سوريا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجمات حزب الله تسبّبت في مقتل 6 مدنيين إسرائيليين و10 جنود.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية "تضامناً مع غزة"، و"إسناداً لمقاومتها"، فيما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 109 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الثلاثاء "25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.