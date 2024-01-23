سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير إسرائيلي يقترح جزيرة صناعية لتوطين الفلسطينيين.. والمالكي: ليذهب هو
اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال اجتماع بروكسل، إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة لإيواء الفلسطينيين. وأثارت الفكرة استياء فلسطين والقادة الأوروبيين.
وزير إسرائيلي يقترح جزيرة صناعية لتوطين الفلسطينيين.. والمالكي: ليذهب هو
المالكي مع بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا في بروكسل / صورة: AFP
23 يناير 2024

عرض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مقترحاً بـ"إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية" في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، بحضور وزيرَي الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والإسرائيلي كاتس.

وقدم كاتس خلال الاجتماع مقطع فيديو يشرح الفكرة، مشيراً إلى كونها خطة وُضعت قبل عدة سنوات، عندما كان وزيراً للنقل.

ويتضمن المقترح الإسرائيلي، حسب صحيفة الغارديان البريطانية، "إنشاء جزيرة صناعية قبالة قطاع غزة، تكون مقرّاً لمحطتين لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وميناء لقطاع غزة".

وكان كاتس أثار في السابق فكرة إنشاء جزيرة ساحلية قبالة الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يكن جزءاً من خطة لإعادة إسكان الفلسطينيين. ولم تدعم الحكومة الإسرائيلية آنذاك هذه الخطة.

وقالت الغارديان إن مقترح الوزير الإسرائيلي المفاجئ أثار استياء بروكسل، إذ كان ممثلو الاتحاد الأوروبي مجتمعين كجزء من مهمة لوضع الأساس لـ"خطة سلام شاملة" في الشرق الأوسط.

فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني ردّاً على فكرة كاتس، إنّ الفلسطينيين "ثابتون في أرضهم، ومن يقترح إنشاء جزيرة فليذهب إليها".

وأضاف: "نحن أصحاب الأرض وفلسطين لنا، ولن نسمح لأي جهة أيّاً كانت بأنّ تفكر عكس ذلك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الاثنين 25 ألفاً و295 شهيداً و63 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us