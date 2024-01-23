وصف مسؤولون في تل أبيب إعلان مقتل 24 جندياً في معركة وسط غزة صباح الثلاثاء، بأنه "صباح مؤلم وصعب" في إسرائيل.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عبر منصة إكس: "صباح صعب لا يطاق".

وأضاف: "تدور المعارك العنيفة في منطقة صعبة للغاية (داخل قطاع غزة)، ونحن نعمل على تعزيز جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، الذين يعملون بتصميم لا نهاية له من أجل تحقيق أهداف القتال".

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقاً في ما وصفه بـ"كارثة" مقتل 24 جندياً في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في بيان إن "الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقاً في الكارثة، يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا".

من جهته علّق وزير الدفاع يوآف غالانت على الواقعة قائلاً: "في هذا الصباح الصعب والمؤلم، قلوبنا مع العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها".

واعتبر غالانت عبر منصة إكس أن الحرب الجارية في قطاع غزة "هي التي ستحدّد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة"، مشيراً إلى أن مقتل الجنود "شرط لتحقيق أهداف الحرب".

بدوره طالب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مواطنيه بـ"الاتحاد" في هذه الظروف.

وقال عبر منصة إكس: "في هذا الصباح الصعب، يجب أن نتحد ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطُررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب (العادلة)، والهدف الذي سقط من أجله (أبطالنا)، وهو تأمين مستقبلنا، وإعادة بناتنا وأبنائنا"، في إشارة إلى المحتجَزين الإسرائيليين في قطاع غزة على خلفية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير فجدّد مطالبه المتكررة باستمرار الحرب على قطاع غزة، لا سيما بعد واقعة مقتل 24 جندياً في معركة وسط غزة.

وقال عبر حسابه على تليغرام: "صباح صعب ومؤلم، القلب منكسر ومحطم".

وأضاف بن غفير: "لقد أصبح الأمر الآن أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: لا ينبغي وقف الحرب، وعلينا أن نستمرّ في إخضاع وسحق العدو في غزة بكل ما أوتينا من قوة".

من ناحيته، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحادثة عبر منصة إكس بـ"أخبار فاجعة"، مقدّماً التعازي لعائلات القتلى، وقال: "شعب إسرائيل بأسره يحتضنكم بقلب مكسور متألم".

وصباح الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر حركة حماس وسط قطاع غزة، وقعت عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين.

وذكرت هيئة البثّ العبرية أن الجنود قُتلوا على خلفية "تفخيخهم مبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة، وأطلق على أثر هذه العملية عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين فوقهم".

بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 221، وفق هيئة البثّ العبرية.