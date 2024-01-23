واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة لليوم الـ109، وكثف القصف على مناطق عدة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيداً و354 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة خان يونس، جنوب غزة، خلال اليوم الفائت، وهي المدينة التي شهدت تركزاً للقتال في الأسابيع الأخيرة.

فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن، صباح اليوم، غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مجدداً محيط مستشفى ناصر في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على أحد مباني مستشفى ناصر في خان يونس من الجهة الغربية، مما أسفر عن سقوط شظايا في المستشفى المكتظ بالمصابين والنازحين.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن سقوط الشظايا على مباني المستشفى يُعرّض حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر الشديد. وأضافت أن الاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس في دائرة الخطر الداهم.

كما طالبت الوزارة بالتدخل العاجل لحماية المجمع والمستشفى وتسهيل حركة سيارات الإسعاف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت، صباح اليوم (الثلاثاء)، مقره في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وأضاف الهلال الأحمر -عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)- أن القصف المدفعي رافقه إطلاق نار كثيف من المُسيّرات الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة عدد من النازحين الموجودين في المبنى.

منظمات دولية تواصل إطلاق التحذيرات

من جهتها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها من انعدام السبل لإجلاء الفريق الطبي والمرضى بأمان من مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً استمرار القصف الشديد في الأجزاء الجنوبية والشمالية من المدينة منذ ليل البارحة.

وأفادت المنظمة بأن كوادر مستشفى ناصر أكدت شعورها باهتزاز الأرض تحتها، نتيجة القصف المستمر الذي ينشر الهلع بالمستشفى.

فيما نبّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن 750 ألف شخص في غزة يواجهون جوعاً كارثياً، داعيةً إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع ازدياد خطر المجاعة.

وقالت الوكالة إن "القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات، تعيق قدرتنا على تقديم المساعدات بأمان وفاعلية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.