أثنى أكاديمي تركي على الدور الدبلوماسي الفعال الذي تلعبه بلاده في سبيل إيجاد حلّ للصراع القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال عضو الكادر التدريسي في جامعة حسن قاليونجو مراد أصلان إن الخارجية التركية أكدت في بيانها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعداد أنقرة للمساهمة في حل الخلافات القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استناداً إلى مبدأ "حل الدولتين".

وأضاف أصلان الذي يعمل أيضاً باحثاً في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية "سيتا"، أنه في الوقت الذي همشت فيه جميع الدول الغربية فلسطين صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب هجمات حركة حماس، اتخذت وزارة الخارجية التركية قراراً واقعياً بشأن حل القضية.

وعقب بيان الخارجية التركية تعزز الاتجاه نحو وقف الهجمات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتراف بفلسطين دولة مستقلة لدى عديد من الدول والحكومات، بخاصة الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

وتابع أصلان: "الدبلوماسية التركية التي توقعت سقوط ضحايا من المدنيين ومآسي إنسانية بعد العملية البرية الإسرائيلية، ظلت وفيَّة لروح البيان الذي صدر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكثفت جهودها لوقف المأساة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للأزمة".

وذكر أنه من المهمّ للغاية تلخيص المساعي الدبلوماسية التي تبذلها تركيا من أجل إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، قبل خطاب وزير الخارجية هاكان فيدان المرتقب في الأمم المتحدة يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم الثلاثاء)، من أجل إظهار الجهود السلمية.

حراك دبلوماسي تركي مكثف

وقال أصلان: "عندما ننظر إلى الاجتماعات المختلفة التي طرح فيها فيدان القضية الفلسطينية على جدول الأعمال، لا بد من التركيز على الزيارة التي أجراها لمصر يومَي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف أن زيارة فيدان للقاهرة ولقاءه مع نظيره سامح شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استحوذت على أهمية بالغة في إطار المساعي الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة لإحلال مبدأ حل الدولتين وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ويوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت توجه فيدان إلى لبنان، المحطة الثانية في مساعيه الدبلوماسية، ضمن مساعي تركيا للحيلولة دون توسع نطاق الصراع إلى دول أخرى.

وبعد زيارته لبنان بيوم واحد، تَوجَّه فيدان إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث طرح آلية الضامن التي اقترحتها تركيا.

كانت المحطة التالية للوزير فيدان هي "قمة السلام" التي عقدت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمبادرة من مصر وبحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 35 دولة، ووُجّهَت خلالها دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول أجرى فيدان زيارتين للإمارات العربية المتحدة وقطر، واستقبل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة أنقرة.

وبالتوازي مع هذه اللقاءات، وعقب التصريحات الإسرائيلية ضد أنقرة، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل شاكر أوزكان، للتشاور.

في اليوم نفسه أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة رسمية لتركيا لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

كما شارك فيدان في اللجنة الوزارية التي تمخّضَت عن الاجتماع المشترك للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي ضمّت وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وقطر وإندونيسيا وفلسطين والأردن ونيجيريا.

وبدأت اللجنة الوزارية بزيارة الدول الفاعلة التي الممكن أن تساهم في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ويعتزم الوزير فيدان اليوم 23 يناير/كانون الثاني، حضور اجتماع مرتقَب لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين.

ومن المنتظَر أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية على هامش زيارته نيويورك.