كشفت قناة إخبارية عبرية، الثلاثاء، النقاب عن فحوى عرض إسرائيلي لتبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في غزة.

وقالت القناة 12، الثلاثاء: "من المنتظر أن يأتي جواب الوسطاء اليوم أو غداً بعد الاستماع إلى حماس حول ما إذا كان من الممكن المضي قدماً، وإذا أبدت مرونة في مطلبها المعلن بوقف القتال وانسحاب جميع القوات من قطاع غزة".

وأضافت: "سيصل غداً (الأربعاء إلى إسرائيل) أيضاً بريت ماكغ ورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن من قطر بعد زيارة لمصر".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أنه "في غضون الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا إحراز تقدم نحو بدء المحادثات".

وأمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود عرض إسرائيلي لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، دون الكشف عن تفاصيله.

ولكن القناة العبرية عرضت ما قالت إنها المبادئ العامة التي وضعتها إسرائيل لخطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وقالت: "أولاً، المبادئ تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين، لكن إسرائيل لن تقول لا لصفقة تُعرّف بأنها إنسانية وتشمل في هذه المرحلة بعض المختطفين فقط".

وأضافت القناة: "ثانياً، تتحدث إسرائيل عن مخطط سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل، يشبه إلى حد كبير المقترحات المصرية والقطرية التي جرت مناقشتها: إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى، ويتبعه رجال ليسوا جنوداً، وأخيراً الجنود والجثث".

وتابعت: "ثالثاً، تلتزم إسرائيل بفترة راحة (وقف إطلاق نار) مدتها أسابيع طويلة، تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، يجري خلالها استكمال جميع عمليات التبادل".

وأشارت القناة إلى أنه "رابعاً، عند كل مرحلة، سيجري تحديد اسم كل مختطف. وسيجري تحديد أسماء الأسرى المفرج عنهم قبل كل مرحلة".

وزادت: "خامساً، ستعمل إسرائيل على تغيير انتشار قواتها في القطاع والانسحاب من المراكز السكانية".

كما أن هناك استعداداً للسماح بعودة السكان إلى مناطق محددة في شمال قطاع غزة" وفق القناة.

وأكملت القناة العبرية: "سادساً، لن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب في أي مرحلة".

وكانت حماس اشترطت أنه بمقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين يجري وقف إطلاق نار في غزة وسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين والتعهد بعدم العودة إلى الحرب أو ملاحقة حماس وهو ما رفضته إسرائيل، حسب نتنياهو أمس الاثنين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، استعادت منهم تل أبيب نحو 105 في صفقة تبادل وهدنة مؤقتة مع حركة حماس استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء "25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب الأمم المتحدة.